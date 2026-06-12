Lo delataron las cámaras: cayó ladrón buscado con orden de captura en el norte

Cámaras del C4 permitieron la captura de un sujeto buscado. Foto: Policía de Bogotá

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Labores de rutina dejaron al descubierto a un hombre de 37 años requerido por la justicia en Bogotá. Era buscado por el delito de hurto agravado y fue capturado en la localidad de Barrios Unidos gracias a una acción conjunta entre la Policía Metropolitana y el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

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La captura se produjo en el barrio Gaitán, luego de que operadores del sistema de videovigilancia alertaran sobre la presencia de varias personas con actitud sospechosa en un parque del sector. Al llegar al sitio, los uniformados interceptaron al grupo y realizaron labores de identificación y verificación de antecedentes.

Durante el procedimiento, las autoridades establecieron que uno de los hombres tenía una orden judicial vigente por hurto agravado. Además, registraba antecedentes por hurto agravado y calificado, tráfico de estupefacientes y tentativa de hurto.

Según la Policía de Bogotá, el capturado estaría vinculado a la comisión de múltiples hurtos violentos reportados en la ciudad, razón por la cual se había emitido una orden de captura en su contra.

Finalmente, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, mientras las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo que se pueda presentar, a través de la línea de emergencia 123.

Panorama de hurtos

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, durante 2025 se registraron reducciones en delitos como el hurto a personas (-5,7 %), hurto a comercio (-30,3 %), hurto a automotores (-21,7 %), hurto de motocicletas (-14,6 %), homicidios (-3,4 %) y extorsión (-20,3 %).

Incluso, análisis comparativos entre 2025 y 2026 muestran caídas más pronunciadas en algunos indicadores. De acuerdo con datos oficiales, el homicidio intencional cayó 45 %, el hurto a personas 41 %, el hurto a comercio 86 % y la extorsión 94 %.

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