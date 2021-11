Lo que debe saber de las nuevas zonas de parqueo pago en Bogotá

Las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) son los nuevos espacios en las vías de Bogotá en los que, a partir de este 2 de noviembre, se tendrá que pagar por estacionarse en ellas. Esta medida, impuesta por la Secretaría de Movilidad, tendrá como operador al Terminal de Transportes de Bogotá que, inicialmente, a través de 70 facilitadores, se encargará del cobro y la atención al usuario.

Las primeras dos semanas de implementación de esta medida serán gratuitas con fines pedagógicos y la primera área donde empezarán a regir será la localidad Chapinero, entre la carrera 11 y la autopista norte y desde la calle 76 hasta la calle 94. Sin embargo, después de este periodo se harán efectivos los cobros y estas zonas se expandirán progresivamente a toda la ciudad.

Las zonas serán seleccionadas dependiendo de la demanda de estacionamientos, la seguridad ciudadana y vial y se tendrá en cuenta el registro histórico de invasión de espacio público, así como el número de comparendos que se hayan impuesto en las diferentes localidades de la ciudad.

Para evitar contratiempos y no caer en confusiones sobre el nuevo sistema de parqueo en el espacio público, le explicamos aquí las principales normas que deberá tener en cuenta sobre este nuevo sistema que promete reducir la congestión vehicular y hacer un uso eficiente de las vías.

¿Cómo identificar y cuáles son las Zonas de Parqueo Pago (ZPP)?

Es sencillo. Estas zonas estarán demarcadas con cajones o cupos pintados de blanco en la vía y contarán con señales de tránsito azules que informarán los horarios y las tarifas de servicio. Adicionalmente habrá zonas con demarcaciones distintivas para:

Vehículos de personas con movilidad reducida, que tendrán la misma tarifa que los automóviles. Estacionamiento de motocicletas, con tarifas propias. Taxis que esperan pasajeros, sin costo. Vehículos eléctricos, para los cuales la primera hora será gratis y luego se aplicará la misma tarifa que los automóviles Vehículos de carga y descarga, que no tendrán costo si realizan esta actividad en áreas autorizadas, de lo contrario se aplicará la misma tarifa para automóviles multiplicada por los cupos que ocupe el vehículos. Bicicletas, que no tendrán costo.

Estas no operarán en vías principales, paraderos de SITP, vías de doble sentido con un solo carril por sentido, lugares estratégicos para la seguridad ciudadana (cómo embajadas, estaciones de Policía, entre otros) y vías que no cumplan los requisitos de la Secretaría de Movilidad.

Las ZPP podrán ser consultadas a través de la aplicación “Zona de Parqueo Pago”, disponible en la App Store y Play Store y también a través de este enlace de la página de la Secretaría de Movilidad, dando clic en el botón con el mismo nombre de la aplicación.

¿Qué días y a qué hora funcionarán las Zonas de Parqueo Pago?

Inicialmente estas zonas de estacionamiento pago funcionarán de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 4 p.m. Durante domingos y festivos, y en horas fuera de estos horarios, no habrá cobro. Estos límites iniciales pueden cambiar dependiendo de la demanda de estacionamiento en el espacio público.

¿Cuáles serán y cómo funcionan las tarifas por el uso de las Zonas de Parqueo Pago?

El cobro de las tarifas funcionará en fracciones de 30 minutos que se deben pagar anticipadamente. Si al cumplir ese tiempo desea permanecer estacionado deberá pagar las nuevas fracciones antes de que se acabe el tiempo ya pagado.

El Distrito diseñó las tarifas para tiempos de estacionamiento cortos, es decir que si el conductor considera dejar el vehículo por una estancia prolongada es más económico parquearse en una zona fuera de la vía pública.

Las primeras tarifas de las ZPP son:

Para automóviles, durante las primeras dos horas, cada fracción de 30 minutos costará $3.000 pesos. Posteriormente cada fracción adicional, después de los 120 minutos, costará $4.600. Para motocicletas, durante las primeras dos horas, cada fracción de 30 minutos costará $2.100, posteriormente costarán $3.200.

Para el pago se tendrán dos opciones: de manera electrónica a través de la App Móvil “Zona de Parqueo Pago”, donde los usuarios deberán registrarse con sus datos y las placas del vehículo, así como el pago en efectivo que se realizará directamente con los facilitadores a cargo de las zonas.

Si se paga un tiempo de estacionamiento mayor al que se termina utilizando, no habrá devoluciones ni acumulación para futuros pagos. La entidad recomienda que los usuarios de estas zonas programen adecuadamente el tiempo de estancia en estas zonas.

Los vehículos de entidades públicas también deberán realizar el pago por parqueo con excepción vehículos de emergencia, bomberos, ambulancias, Policía de Tránsito, Policía Metropolitana, vehículos de Fuerzas Militares, Policía Cívica, Autoridades de Tránsito y Transporte, vehículos de las Zonas de Parqueo Pago, vehículos de valores y vehículos recolectores de basura.

¿Cuáles serán las sanciones?

Si el usuario no realiza el pago de manera anticipada tendrá 30 minutos para hacerlo, al cumplirse este periodo los facilitadores junto a las autoridades de tránsito inmovilizarán el carro con un dispositivo de restricción vehicular: el llamado “cepo”. Para retirar este dispositivo, los automóviles y las motocicletas deberán pagar una sanción de $90.000 y $63.000, respectivamente. Los vehículos estacionados permanecerán en la zona de parqueo hasta que se realicé el pago.

Los usuarios no pagarán multas si se excede el tiempo pagado, pues se trata de una responsabilidad del usuario hacer buen uso de las zonas. Si desea extender el tiempo de estacionamiento lo podrá hacer a través de la aplicación o con un pago a un facilitador.

Finalmente, debe saber que el Distrito no se hará responsable por robo, hurto de partes, choques o rayones. Si ocurre este tipo de incidente, el usuario deberá informar a las autoridades de tránsito. Por su parte, tampoco habrá asistencia en caso de que el vehículo se vare o resulte pinchado.