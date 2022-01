Lo que se sabe del linchamiento de conductor que atropelló a mujer emberá e hija

En video quedó registrado el momento en que el conductor es sacado su vehículo por un hombre. Foto: Cortesía

Erminda Sintua Tunay, de 38 años de edad, quien estaba embarazada, y su hija Sara Camila, de apenas un año, murieron cerca del parque La Florida, en el límite de la localidad de Engativá y la vía que conduce a Funza (Cundinamarca), donde permanece instalada la comunidad. ¿Qué pasó?

Lo que se sabe hasta ahora, de acuerdo con reportes de gente de la zona, es que esta mujer indígena de la comunidad Emberá y su hija fueron arrolladas por un camión de basura y que el conductor murió tras violento linchamiento por parte de esa comunidad indígena.

¿Qué señalan las investigaciones?

De acuerdo con reportes de BluRadio, un equipo de la Fiscalía ya comenzó una indagación preliminar sobre los hechos. La Policía Judicial inspeccionó el lugar de los hechos y está entrevistando a testigos para aclarar lo ocurrido y ver quiénes serían los responsables de los lamentables hechos. Después de las pesquisas, la Fiscalía decidirá si abre una investigación formal contra el presunto responsable del crimen o si archiva el proceso.

¿Qué pasó con el conductor?

Hildebrando Rivera Gantiva tenía 60 años y trabajaba para la empresa Ecosiecha. Falleció en la mañana de este miércoles por cuenta de los golpes que recibió de algunos miembros de la comunidad que arremetieron en su contra luego de que Rivera Gantiva arrollara a dos integrantes de la comunidad emberá.

Rivera Gantiva, de 60 años de edad, murió por trauma craneoencefálico severo, según informó Mario Calderón, gerente de la empresa Ecosiecha.

El desesperado audio del conductor

De acuerdo con Noticias Caracol el conductor envió un audio relatando lo que estaba pasando antes de ser linchado. El gerente de la empresa para la que trabajaba, Mario Calderón, reveló que Hidelbrando Rivera decía: “Uy, Dios mío, acabaron con el carro. Papito Dios, tuve un accidente, Dios mío. Me van a acabar el carro, ayúdenme”.

Segundos después, añadió el medio, se cortó la comunicación con su jefe. Según el informe, en ese momento los indígenas lograron sacarlo del vehículo y lo comenzaron a golpear.

“Unos minutos después, tal vez 10 o 15, la técnica operativa me llama y me dice: ‘Estoy llamando al teléfono de Hidelbrando, me contestó alguien y me dijo: ‘No llame más a este hp que lo vamos a matar’, y le colgaron”, agregó Calderón.

Luego del ataque, el conductor fue trasladado por las autoridades hasta el Hospital Simón Bolívar donde falleció.

¿Quién era la mujer emberá muerta?

Erminda Sintua era parte de la comunidad Embera Katío y tanto ella, como su hija, vivían en un albergue temporal que se había ubicado en la zona.

Un líder indígena que se encontraba en el lugar de los hechos, manifestó que la madre emberá y su hija debían salir a buscar algo de plata ya que donde se encuentran ubicados, “no están garantizados los alimentos y las mujeres buscan la plata para poder vivir”.

¿Qué dicen los emberás?

Claudia Qragama, líder de la comunidad emberá, dijo que “la intención no era matar” a Rivera. Además, señaló que, aparentemente, el camión se pasó del límite de la zona para peatones.

“No quisimos matar, no era la intención, pero murieron tres personas. Es un dolor para nosotros, un ser querido de nosotros no puede morir en ese sitio y en esas malas condiciones, ¿cómo va a morir un niño como si fuera un animalito?”, dijo la vocera de los indígenas en Mañanas BLU.

¿Qué dijo Claudia López y por qué la polémica?

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, realizó varios señalamientos al Gobierno Nacional por su falta de compromiso con las comunidades indígenas del país.

Para López, desde el Gobierno Nacional no han realizado un trabajo preciso, por lo que las comunidades ancestrales no cuentan ni siquiera con la mínima protección de los derechos fundamentales.

”MinDefensa ha sido incapaz de garantizarles seguridad y evitar su desplazamiento y tampoco su retorno. La unidad de víctimas apenas ha garantizado el retorno de menos de la mitad de quienes lo requieren, y el ICBF no ha garantizado la protección plena de los derechos de los niños”, aseguró la mandataria.

La respuesta del Distrito

El Distrito lamentó los hechos. El jefe de gabinete y vocero de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, condenó la muerte del conductor del camión.

“Cuando se empezó con el levantamiento de los cuerpos de la mujer y la menor estaba el CTI de la Fiscalía, por eso asumieron de inmediato la investigación sobre los hechos que terminaron con la muerte del conductor. No hay en Colombia ningún amparo de justicia propia para grupos étnicos donde puedan cometer un homicidio, por eso está en manos de la Fiscalía la investigación”, aseguró.

Frente a estos hechos el Distrito hizo un llamado para que el Gobierno Nacional acelere el retorno seguro a sus lugares de origen a los 620 indígenas que permanecen en la UPI (Unidad de Protección Integral) La Florida, y los que hay en el Parque Nacional.