Lo raparon, golpearon y obligaron a tomar orines: así murió Juan Pablo González

Juan Pablo González murió en la tarde del pasado domingo 6 de noviembre en una celda de la URI de Puente Aranda.

Durante la legalización de las capturas de cinco policías que estarían involucrados en la muerte de Juan Pablo González y en la audiencia de imputación de cargos en contra de los uniformados, la Fiscalía relató cómo murió el señalado de agredir sexualmente a Hilary Castro el pasado 31 de octubre en las inmediaciones de la estación de Transmilenio de La Castellana.

De acuerdo con el fiscal del caso, los hechos ocurrieron entre las 2:32 p.m. y las 2:59 p.m. del pasado 6 de noviembre, cuando González fue encontrado sin vida en una celda de la URI de Puente Aranda. Y habrían sido otros privados de libertad de la celda 4, quienes raparon, obligaron a Juan Pablo a bañarse y lo golpearon durante 27 minutos “lesionándolo hasta que perdiera la vida”.

El sujeto habría muerto por un politraumatismo que le causó una insuficiencia respiratoria por tórax, “las lesiones halladas le generaron traumas, la muerte fue lograda porque los victimarios lo colocaron en situación de indefensión y en consecuencia lograron reducirlo físicamente para luego lesionarlo, teniendo en cuenta que la víctima no podía defenderse o evitar la agresión, solamente gritar”.

El organismo de la rama judicial señaló que el cuerpo de González tenía más de 50 lesiones, hematomas y fracturas, las cuales reflejaban “la brutalidad del castigo por ser un presunto violador”.

Los agresores también habrían orinado a González y lo obligaron a tomarse esos orines, “le gritaron que eso le pasaba por haber violado una mujer, le decían que era un violador y que por eso merecía la muerte, quiere decir que los golpes se causaron por castigarlo”.

El fiscal agregó que los cinco policías señalados presenciaron todo lo sucedido y al parecer estaban en la puerta del baño en el que ocurrió todo sin hacer nada.

“Los funcionaros de la Policía pudieron y debieron impedir que los privados de la libertad lesionaran y le quitaran la vida a Juan Pablo, no dijeron nada, no hicieron una alerta, no se opusieron, al contrario, fueron permisivos, no se comportaron como debía ser su rol y cargo”.

La Fiscalía les imputó delitos por homicidio agravado en la modalidad dolosa de comisión por omisión, en concurso heterogéneo con la conducta de tortura a los uniformados identificados como: Bairon Arley González Martínez, Bladimir Sánchez Tarazona, Brayan Humberto Montealegre Angarita, Bayron Andrés Marín Tovar y Yimer Eduardo López, ninguno aceptó cargos.

