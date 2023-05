Santa Fe: Enfermera fue abusada sexualmente por ladrón en el barrio San Bernardo

Según la Defensoría del Pueblo, el 3 % de los hechos de violencia sexual se reporta contra mujeres migrantes y refugiadas.

En la mañana del pasado lunes, 29 de mayo, se reportó un nuevo caso de abuso sexual a una mujer en Bogotá. La víctima fue una enfermera, de 25 años, quien afirma que fue perseguida por un hombre tras bajarse en la estación Nariño de Transmilenio, sobre la Avenida Caracas con calle 10 sur.

Según la información que se conoce hasta el momento, la mujer fue intimidada por un hombre que al inicio hurtó sus pertenencias e incluso le pidió la contraseña tanto de su celular como de sus cuentas bancarias y aplicaciones móviles.

Todo esto mientras la amenazaba con un arma cortopunzante que incluso llegó a acercarle a la altura del estómago.

“Él me llevó primero a un parque, me sentó en una silla y me dijo que abriera todas mis aplicaciones en mi celular. Ahí pasaron unos 20 o 30 minutos. Todo esto pasaba mientras me amenazaba. Me robó todas mis pertenencias con un arma blanca que me puso en la parte del abdomen y me llevó a un parque que queda por detrás de donde yo trabajo”, narró la víctima a ‘CityNoticias’.

Conforme con su relato el sujeto le pidió que se portara de manera cariñosa con él para no despertar sospechas e incluso le pidió que lo besara como si fuese su pareja. Petición que le hizo para dejarla ir; sin embargo:

“Él me dice que me va a dejar ir, pero que no mire a nadie, que si lo hago me apuñala. Caminamos dos cuadras, me tenía abrazada y con el cuchillo en el abdomen, y me dice que le dé un beso como si fuera mi pareja, dice que me va a ir ya. Después me mira de arriba a abajo y me dice ‘Usted está muy rica, ¿quiere que le devuelva sus cosas?’ Yo le dije que no, que se quedara con todo; pero déjeme ir por favor”, evoca la mujer.

Minutos después, el sujeto se la lleva caminando hasta un ‘paga diario’ del barrio San Bernardo, al cual ella accede atemorizada, pues en todo momento tuvo el puñal cerca de su cuerpo.

Según los detalles revelados por el padre de la víctima, el abusador dejó el celular de su hija como parte de pago en la residencia y una vez dentro la forzó a estar sexualmente con él.

Frente a este caso la cabildante Heidy Sánchez Barreto reveló, en plenaria del Concejo de Bogotá, que el sujeto logró ser capturado pero pese a ser detenido por las autoridades, lo dejaron en libertad por falta de la presencia del denunciante:

“Ella le da la información pertinente a la Policía y al tipo lo capturan en el barrio San Bernardo. Sin embargo, lo dejaron en libertad porque ella estaba en el hospital. ¿Qué hay que hacer para que haya reacción inmediata en estos casos?”, afirma la concejal.

Nos comunicamos con la Secretaría de la Mujer, desde donde nos confirmaron el caso y ratificaron que fue reportado y está en proceso de atención por parte de los programas especializados en violencia sexual. No obstante, no nos dieron mayor información al respecto.

