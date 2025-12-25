Logo El Espectador
Bogotá
Los 29 municipios de la cuenca que siguen sin cumplir la sentencia del río Bogotá

Un informe reciente de la Contraloría dejó en manifiesto que los 29 municipios ubicados en la cuenca hidrográfica del río Bogotá no cumplen con la sentencia para el cuidado del afluente que emitió el Consejo de Estado en 2014. Una década después, salvo por algunos avances, los municipios siguen en deuda con la orden judicial.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
25 de diciembre de 2025 - 11:09 p. m.
Río Bogotá que recibe cerca de 600 toneladas al día de material orgánico y de residuos sólidos
Foto: Acueducto

En plena discusión sobre el ordenamiento territorial de la Sabana de Bogotá, un informe técnico de la Contraloría se presenta como una pieza de conocimiento fundamental para el diálogo entre el Ministerio de Ambiente, los municipios y las autoridades ambientales. A través de una investigación que analizó los POT, PBOT y EOT —los instrumentos de ordenamiento territorial—, el ente de control concluyó que las normas urbanas de los 29 municipios de la cuenca hidrográfica del río Bogotá continúan sin acoger la sentencia sobre el...

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
