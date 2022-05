Los $5.000 millones que están en juego en el caso Mauricio Leal

Jhonier Leal había aceptado cargos días después de su captura, pero el mes pasado se retractó, se declaró inocente y renunció al preacuerdo que había hecho con la Fiscalía.

Para hoy está programado otro episodio de la novela en la que se ha convertido el proceso judicial por el homicidio del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. En el orden del día de los juzgados de conocimiento en Bogotá está reservado el espacio para la audiencia de acusación contra Jhonier Leal, señalado de haber asesinado en noviembre a su hermano y a su madre. Si nada impide la diligencia, la Fiscalía relacionará las pruebas y los delitos por los que lo llevará a juicio, luego de haber fracasado un preacuerdo, que prometía terminar anticipadamente esta historia.

El libreto de la audiencia, al menos en su parte inicial, es predecible: el ente acusador llamará a Leal a juicio por homicidio agravado y manipulación de material probatorio, con lo que buscará una pena máxima de 50 años de prisión. Pero a partir de ahí habrá expectativa. Sobre la mesa no solo está la denuncia que radicó Élmer Montaña, abogado de las víctimas (hermanos de Marleny Hernández), para que además procesen a Jhonier por tortura. La diligencia también será escenario de un llamativo pronunciamiento.

La defensa planea pedir al juez la revocatoria a la medida de aseguramiento, argumentando una serie de inconsistencias en las pruebas de la Fiscalía. Para la abogada, primero, no se tuvo en cuenta una recomendación de los forenses, que hablaba de establecer el estado psicológico de Mauricio Leal. Y segundo, en el expediente pasaron por alto el hecho de que en las uñas de Marleny Hernández se hallaron células de Mauricio y no de Jhonier, por lo que, asegura, en el proceso no se debería descartar de tajo la hipótesis del supuesto suicidio.

Todo esto estará enmarcado por otro tema que seguro se puede robar la atención de la togada encargada del caso: el destino de la polémica herencia del estilista. Según la defensa de Jhonier, se está preparando un documento, en el que él renunciará a todos los bienes de su hermano, para demostrar que “no mató a su familia y menos por el dinero”. De no lograr hacer este pronunciamiento en la audiencia programada para hoy, el comunicado se dará a conocer con detalles a la opinión pública en las próximas semanas.

El dinero que está en medio

El tema de los bienes y el dinero no es un asunto menor en este caso. De hecho, es pieza fundamental en la teoría del caso de la Fiscalía. Tampoco la cantidad es poca monta. Son por lo menos $5.000 millones en los que están avaluados los predios y vehículos que pertenecían a Mauricio Leal y que ahora están en proceso de sucesión (herencia). Eso sin contar con los objetos de valor que había en la vivienda y los negocios del estilista.

Hoy la millonaria suma sigue congelada, por cuenta de un proceso que abrió la Fiscalía, para establecer la legalidad del origen de los bienes de Mauricio, ya que se sospecha un posible lavado de activos. Las hipótesis alrededor de este tema, días posteriores a su muerte, fueron muchas, pero hasta ahora no se ha confirmado si a sus cuentas llegaron o no dineros ilícitos.

Por ahora dos automóviles, una motocicleta, dos locales comerciales, dos inmuebles y una sociedad están a disposición de la Fiscalía Novena Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, mientras concluyen las averiguaciones preliminares. No obstante, esta misma medida no recayó sobre los muebles, enseres y electrodomésticos, entre otros objetos de valor que había dentro de las propiedades. Todos tendrán que entregarse a un eventual heredero, pues no son parte del proceso en cuestión.

Hoy la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) está a la espera de que los familiares de Mauricio o Marleny aparezcan para reclamarlos. “(...) se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para hacer entrega de los enseres a las personas que demuestren su interés y derecho legítimo en los mismos, en calidad de herederos de los señores Mauricio Leal y Marleny Hernández (QEPD)”, indicó la SAE.

¿Punto clave?

La hipótesis principal del fiscal que investiga el doble crimen es que Jhonier mató a su hermano para quedarse con su fortuna. De ahí que en la estrategia de defensa esté la renuncia de Leal a cualquier bien del estilista asesinado. Independiente de que pueda o no quedarse con dichos bienes, con esta carta pretenden demostrar que él “no es culpable y su intención nunca fue quedarse con el dinero de su hermano”.

De entrada, dicha decisión tendría un efecto inmediato: sin importar cómo termine el caso, Jhonier no recibiría un peso. Si lo absuelven, su renuncia ya estará ratificada. Si lo declaran culpable del doble asesinato y se prueba que fue por razones económicas, tampoco podrá heredar, pues según el Código Civil, dicha acción es causal de indignidad sucesoral.

Entonces, ¿qué pasaría con los bienes? Aquí las miradas apuntan a un medio hermano de los Leal, Carlos Andrés García Hernández, quien está recluido en un penal en Cali, pagando una condena de 15 años por el delito de abuso sexual a menor de edad. Él entraría a cumplir un importante papel, en caso de confirmarse que los bienes de Mauricio se adquirieron de manera legal, ya que sería el único habilitado para heredar la fortuna.

No obstante, hasta donde se sabe, él ha dicho que no tiene interés en el asunto, por lo que, a la fecha, las propiedades y los otros objetos de valor siguen sin dueño. Por lo pronto, de no encontrarse una solución, todo quedaría en poder del Estado. La novela por el crimen del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, seguirá en el aire. Las pruebas que dice tener la Fiscalía, los argumentos de la defensa y el destino de los bienes de las víctimas apuntan a que el país seguirá escuchando de este caso un buen rato.