Feminicidios, cuidado y autonomía: los retos de Bogotá por los derechos de las mujeres

“Somos sujetos de derechos. Nos costó mucho llegar hasta aquí y no estamos en un momento para retroceder”.
Foto: Laura Sánchez
En Bogotá existen hoy 80 puntos de atención para mujeres víctimas de violencia y solo en enero se registraron cerca de 13.000 atenciones. La ciudad ha reforzado, además, la prevención del feminicidio; ha ampliado rutas de atención, y ha fortalecido programas de autonomía económica y cuidado.
Tras la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, estos avances reabren una discusión clave: qué tanto ha logrado avanzar la capital en la garantía de los derechos de las mujeres y cuáles son los desafíos que aún persisten.
Por Ana Rodríguez Novoa
Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
