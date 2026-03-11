Feminicidios, cuidado y autonomía: los retos de Bogotá por los derechos de las mujeres

“Somos sujetos de derechos. Nos costó mucho llegar hasta aquí y no estamos en un momento para retroceder”. Foto: Laura Sánchez

En Bogotá existen hoy 80 puntos de atención para mujeres víctimas de violencia y solo en enero se registraron cerca de 13.000 atenciones. La ciudad ha reforzado, además, la prevención del feminicidio; ha ampliado rutas de atención, y ha fortalecido programas de autonomía económica y cuidado.

Tras la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, estos avances reabren una discusión clave: qué tanto ha logrado avanzar la capital en la garantía de los derechos de las mujeres y cuáles son los desafíos que aún persisten.

En...