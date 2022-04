Los datos detrás de la placa del taxi involucrado en violación de una menor en Bogotá

Foto de referencia- La placa del taxi donde raptaron a una menor, está asociada a un Kia Picanto modelo 2022. Foto: Óscar Pérez

Las autoridades siguen la investigación para dar con el paradero del hombre que en un taxi raptó a una menor, de 17 años, y luego la drogó para violarla. El caso ocurrió en la madrugada del 23 de abril, cuando ella y su novio salieron de trabajar y abordaron el vehículo de transporte público, en la localidad de Chapinero. La joven se dirigía a su vivienda, en Kennedy. Su novio se bajó antes, pero le tomó foto a la placa del vehículo. La menor no llegó a su destino y la encontraron al otro día, desorientada, en el barrio Candelaria La Nueva, en Ciudad Bolívar.

Lea: Chapinero: Joven de 17 años fue abusada sexualmente en un taxi, buscan al agresor.

La foto que tomó el novio de la víctima ha sido clave en el proceso de investigación. Si bien, por ahora no se puede asegurar que la placa corresponda al vehículo en el que iba la pareja (podría ser falsa), lo cierto es que al revisar las bases de datos públicas en la ciudad sí está matriculado un vehículo de transporte público asociado a esa identificación.

Se trata de un KIA Picanto modelo 2022, con Soat vigente y que fue adquirido y matriculado el 29 de diciembre del año pasado. Si bien de acuerdo con el registro histórico vehicular del RUNT hay dos nombres asociados como propietarios, solo uno aparece como dueño vigente del vehículo. Al consultar bases de datos, ninguno tiene antecedentes disciplinarios, penales, ni multas de tránsito. Es más, no tienen siquiera licencia de conducción.

Lea también: “Lo asesinaron cuando ya había entregado el celular”: fiscal del caso de Miller Falla.

Sobre el propietario vigente, se sabe que es pensionado de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, quien adquirió un crédito como la empresa RTA Punto TAXI SAS con el vehículo como garantía. “Le prestamos al propietario $45 millones. Él es una persona mayor, una persona honorable, que compró en debida forma. Es una persona seria, trabajadora, que no vive en Bogotá. Tiene sus cuotas al día”, expresó María Botero, gerente de la empresa.

Y, aunque podría conducir él mismo, suponen las personas que lo conocen, seguramente lo entregó en administración o le puso conductor. “Como no está afiliado a nuestra empresa, en ese caso no sé las circunstancias respecto a su conductor, la idoneidad o si tenía tarjeta de control. Todo eso se hace con la empresa”, señaló Botero.

Le puede interesar: Fiscalía retira el preacuerdo que había hecho con Jhonier Leal.

Hasta donde se tiene registro, el vehículo estaría afiliado a Taxiexpress. No obstante, al revisar con el número de placa en la Secretaría de Movilidad, se encuentra que “no cuenta con Tarjeta de Control activa para la ciudad de Bogotá”. Es decir, ante las autoridades de tránsito no tiene registrado ningún conductor, algo que podría tener explicación en el hecho de que el vehículo último modelo no lleva más de cuatro meses circulando.

“Puede suceder que el propietario le entregó el vehículo a un tercero y ese tercero contrata a un conductor. Pero, si no hay tarjeta de control, se presume que el vehículo no está trabajando, porque no tiene conductor”, agregó Botero.

Por ahora, mientras la menor de edad intenta recuperar física, psicológica y emocionalmente, las autoridades siguen en la investigación para tratar de individualizar al presunto violador que, como quedó demostrado, estuvo circulando por la ciudad manejando un taxi si control.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.