Los detalles detrás del edificio angosto de la calle 26 con carrera 30

Edificio angosto en Bogotá se edificó al borde de las normas de construcción. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Es casi imposible que quienes transiten por la zona donde se unen las avenidas NQS, las Américas y la 26 no divisen un lánguido y pálido edificio en obra: El Meridiano 3026, el cual parece desafiar todos los cánones del urbanismo. Y es que a sus 30 pisos de altura y 100 metros de frente se le suman una particularidad: lo angosto de su estructura, que no supera los 25 metros (casi lo que mide un biarticulado de Transmilenio). Saber que en este espacio habrá 732 apartamentos no solo lo convierte en una imagen difícil de digerir, sino que abre...