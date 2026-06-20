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Los barrios de Kennedy y Usaquén que votaron en contracorriente del mapa electoral de Bogotá

En dos barrios de Kennedy y Usaquén, De la Espriella y Cepeda obtuvieron victorias contundentes en localidades que históricamente han votado en el espectro político opuesto. ¿Qué particularidades rodean este sector y por qué se consolidaron allí como votos de clase?

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
20 de junio de 2026 - 02:00 a. m.
Buenavista (Usaquén) y Ciudad Alsacia (Kennedy), fueron los dos barrios donde más votaron por Cepeda y Abelardo, respectivamente. Aquí el colegio donde ganó el candidato del Pacto Histórico.
Buenavista (Usaquén) y Ciudad Alsacia (Kennedy), fueron los dos barrios donde más votaron por Cepeda y Abelardo, respectivamente. Aquí el colegio donde ganó el candidato del Pacto Histórico.
Foto: María Angélica García

La contienda por la presidencia de Colombia está cada vez más cerca de definirse. Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella continúan agitando los medios, codeándose con influencers y realizando “plazoletazos”, para seducir, en menos de 48 horas, a los votantes indecisos y de centro. Movidas que se viven con intensidad en Bogotá, siendo, más allá de su enorme peso demográfico, una capital en la que el voto de opinión se impuso sobre la maquinaria política en algunos barrios.

Así se reflejó en los resultados de primera vuelta. El...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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