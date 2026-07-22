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Los enredos en tres proyectos de nuevas cárceles en Bogotá: predios, contratos y retrasos

Los proyectos más importantes para ampliar la capacidad carcelaria con altos estándares de calidad aún no cruzan la barrera precontractual. Aunque la Cárcel Distrital II se proyectaría para 2029, los cronogramas aún son solo estimaciones en el papel.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
22 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
Predio que iba a ser comprado para el CER II. La gestión predial costó más de COP 20 mil millones pero no se ha concretado.
Predio que iba a ser comprado para el CER II. La gestión predial costó más de COP 20 mil millones pero no se ha concretado.
Foto: Archivo Particular

La capital parece estar lejos de tener un nuevo centro penitenciario distrital que no solo amplíe los 1.233 cupos que ofrecen la Cárcel Distrital y del Centro Especial de Reclusión (CER), sino que replique sus altos estándares de calidad. ¿El motivo? Los tres planes en los que se embarcó Bogotá desde 2020 con el objetivo de mejorar la capacidad carcelaria, siguen estancados en problemas contractuales como terminaciones de contratos, largos procesos de adquisición de predios y choques con algunas empresas.

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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