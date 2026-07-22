Los enredos en tres proyectos de nuevas cárceles en Bogotá: predios, contratos y retrasos

Predio que iba a ser comprado para el CER II. La gestión predial costó más de COP 20 mil millones pero no se ha concretado. Foto: Archivo Particular

La capital parece estar lejos de tener un nuevo centro penitenciario distrital que no solo amplíe los 1.233 cupos que ofrecen la Cárcel Distrital y del Centro Especial de Reclusión (CER), sino que replique sus altos estándares de calidad. ¿El motivo? Los tres planes en los que se embarcó Bogotá desde 2020 con el objetivo de mejorar la capacidad carcelaria, siguen estancados en problemas contractuales como terminaciones de contratos, largos procesos de adquisición de predios y choques con algunas empresas.

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