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Los guardianes de la camiseta: historias futboleras que viajaron kilómetros hasta Bogotá

Más de 40 coleccionistas de distintos países llegaron a Bogotá para compartir una pasión que mezcla memoria, amistad y fútbol alrededor de miles de camisetas con historias propias.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
08 de junio de 2026 - 01:00 a. m.
Las camisetas de la selección Colombia a lo largo de la historia fueron uno de los atractivos del encuentro.
Las camisetas de la selección Colombia a lo largo de la historia fueron uno de los atractivos del encuentro.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

A las 4:00 de la tarde, en medio de un clima tibio, derivado del contraste de un intenso sol capitalino de sábado y las ventanas de vidrio grueso del centro de convenciones, un hombre de 70 años atraviesa laberintos de camisetas, que se bifurcan siempre en alguna historia. Lleva un maletín azul que, pese a lo modesto de su forma, carga en su interior el peso de toda una vida de aficionado al noble e incomprendido arte de coleccionar camisetas de fútbol. Se mueve despacio entre las mesas; saluda a viejos conocidos; se detiene frente a una...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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