Los guardianes de la camiseta: historias futboleras que viajaron kilómetros hasta Bogotá

Las camisetas de la selección Colombia a lo largo de la historia fueron uno de los atractivos del encuentro. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

A las 4:00 de la tarde, en medio de un clima tibio, derivado del contraste de un intenso sol capitalino de sábado y las ventanas de vidrio grueso del centro de convenciones, un hombre de 70 años atraviesa laberintos de camisetas, que se bifurcan siempre en alguna historia. Lleva un maletín azul que, pese a lo modesto de su forma, carga en su interior el peso de toda una vida de aficionado al noble e incomprendido arte de coleccionar camisetas de fútbol. Se mueve despacio entre las mesas; saluda a viejos conocidos; se detiene frente a una...