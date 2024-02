Revelan nuevas pistas sobre el asesinato del pequeño Dilan Santiago

Los peritos forenses habrían encontrado fluidos de una persona en el cuerpo de Dilan Santiago. Foto: Cristian Garavito

En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles sobre la muerte de Dilan Santiago, el menor de 2 años que fue encontrado muerto el pasado 10 de febrero, tras ser reportado como desaparecido. Según un informe forense al que tuvo acceso Noticias Caracol, los investigadores están a un paso de revelar la entidad de quién sería el asesino de Dilan.

Estas nuevas pruebas, recolectadas por un equipo multidisciplinar que adelanta el peritaje en el cuerpo del niño, consisten en fluidos corporales que le pertenecerían a un tercero. Dicha muestra, según los detalles del análisis forense, permitiría a los investigadores dar con la verdadera identidad del criminal. Bajo esta misma línea, la teoría de un presunto abuso sexual a Dilan, minutos antes de su muerte, comienza a tomar fuerza.

Por otro lado, conforme a los nuevos detalles revelados por él, medio de comunicación en medio, revelaron nuevas pistas sobre la forma que utilizó el asesino para cegar la vida del niño. Conforme a dicho informe, la cabeza de Dilan habrá sido empujada contra la tierra por cinco minutos, con el objetivo de cortarle la respiración y asesinarlo. El dato, tan escabroso como revelador, complementa el dictamen de Medicina Legal publicado el 14 de febrero, cuando se dictaminó que la causa de muerte había sido la asfixia mecánica.

La recopilación de todas estas minucias, más las publicadas en días anteriores, le permiten a los investigadores reconstruir toda la escena del crimen para, así mismo, resolver el caso lo más antes posible. Asimismo, la semana pasada, la Fiscalía dio a conocer que el sitio en el que encontraron el cuerpo del niño, el pasado 10 de febrero, no fue el mismo en el que murió. Por lo cual, el cuerpo lo habrían movido más de una vez, para evitar que las autoridades lo encontraran.

“Estamos manejando dos lugares, esto debido a que la finca en la que se encuentra tanto la residencia donde vivía el menor como el lugar hallaron el cuerpo quedan a una distancia lineal a pie, de 30 minutos, por un terreno que no es parejo, lo que hace difícil que el menor hubiera llegado hasta allí por sus medios. “Es una finca bastante grande, bastante amplia, en la cual se dedican al cultivo del papa e, incluso, tiene como 10 lagos, entonces es una extensión bastante grande”, detalló Leonor Merchán, directora de la Fiscalía, seccional Bogotá.

Del mismo modo, vale la pena recalcar que Marlos Castro, el papá de Dilan y uno de los sospechosos del crimen del niño, fue liberado el 15 de febrero, dado que un juez consideró que no representaba un peligro para la sociedad. Sin embargo, Castro continúa anexo a la investigación, en vista de presuntos episodios de violencia intrafamiliar en los que habría agredido a Dilan y a la madre del niño.

En el transcurso de la audiencia en la que fue juzgado, Castro no aceptó los cargos, por supuestamente haber violentado en noviembre de 2023 a la madre de Dilan, en un municipio de Tolima, situación que motivó que la mujer huyera rumbo a Bogotá, donde se encontraba viviendo desde enero.

“Yo llevaba mes y medio que no tenía contacto con la mamá ni con mi hijo. Yo me encontraba en una finca debajo del páramo del Nevado del Ruiz trabajando, hasta el día miércoles muy a las cuatro de la tarde me dieron la razón que mi hijo estaba desaparecido”, le dijo en su momento Castro a Noticias Caracol.

Cronología del caso Dilan Santiago Castro: esto es lo que sabe hasta el momento

El nombre Dilan Santiago Castro, niño de dos años, estuvo rondando por los portales de noticias en Colombia después de que su mamá, Derly Julieth Rivas, informara la desaparición del menor de edad el pasado martes 6 de febrero. Sin embargo, la historia dio un giro en la mañana de este 10 de febrero, cuando las autoridades hallaron sin vida a Dilan.

Ante la desaparición y muerte del menor se han generado dudas sobre cómo sucedieron los hechos y los posibles responsables de su fallecimiento. Aunque medicina legal no ha entregado el informe oficial de la causa de la muerte del niño, ni la Policía ha confirmado si hay sospechosos, ni han esclarecido cómo ocurrieron los hechos, esto es lo que se sabe del caso:

Desaparición de Dilan Santiago Castro

El martes 6 de febrero de 2024, Dilan Santiago Castro fue reportado como desaparecido en la localidad de Usme. El niño fue visto por última vez en su casa, ubicada en la vereda Curubital de esa localidad. El menor de edad vestía un buso azul y estaba en chancletas cuando desapareció.

Habla Blanca Nubia Joven, abuela de Dilan Santiago Castro

De acuerdo con el testimonio que entregó la abuela de Dilan a Noticias Caracol, cuando el niño se perdió, estaba en la cocina de la casa, “la mamá se fue cinco minutos para echar una ropa en jabón y entrar una leña y cuando ella volvió el niño no estaba por ningún lado”, dijo la señora Blanca.

Búsqueda de Dilan Santiago Castro

Después de que el menor de edad desapareció, inició la búsqueda por parte de la Policía Nacional, bomberos voluntarios, miembros del Ejército Nacional y de todas las especialidades de la Policía y el Gaula, así lo confirmó el comandante Juan Carlos Arévalo Rodríguez.

Por su parte, Derly Julieth Rivas también buscó a su hijo cerca de su casa, en el barrio y en otras zonas de la localidad de Usme, sitios donde ella creía podía estar el niño.

Incluso, los perros de la Policía de Bogotá, que son usados para este tipo de búsquedas, trabajaron a lo largo del viernes 9 de febrero rastreando toda la zona aledaña a la vivienda, sin embargo, en el terreno había más de 200 personas y la jornada estuvo acompañada de lluvias, razón por la cual, según la Policía, los caninos no pudieron encontrar al niño.

Hallan muerto a Dilan Santiago Castro

Tras una insistente búsqueda, el niño fue encontrado sin vida sobre las 7:00 a.m. de este sábado 10 de febrero. De acuerdo con la Policía, el cuerpo del menor estaba ubicado a 45 minutos de su vivienda, es decir, a un kilómetro de la casa.

Hipótesis de la muerte y lo qué sigue en el caso de Dilan Santiago Castro

De acuerdo con la Policía, los hechos son materia de investigación. “Ustedes entenderán también que estamos frente a una situación en el cual una familia pierde a un niño y también tanto la madre como las personas que han sido testigos de los hechos, están prestas a dar su colaboración para esclarecer este hecho”, agregó el coronel Arévalo.

También se conoció que las autoridades están intentando contactar al papá del niño para avisarle sobre la muerte de este, sin embargo, el hombre se encuentra fuera de Bogotá. Y aunque hay especulaciones que señalan al padre como responsable de la desaparición del niño, la Policía confirmó que “sería irresponsable hacer algún aseveramiento de esto, todo es motivo de investigación y ya estaremos entregando la próxima semana un avance con respecto a este caso”, dijo el comandante.

