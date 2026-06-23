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Los problemas e incumplimientos detrás de los retrasos en el Centro Especial de Reclusión II

Una de las apuestas de la capital para descongestionar las URI y estaciones de Policía, acumula cinco modificaciones y tres prórrogas y una adición de COP 6.000 millones.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
23 de junio de 2026 - 09:10 p. m.
Con un progreso físico del 72%, se evalúan los ajustes contractuales necesarios para proyectar la terminación de la obra para septiembre de 2026.
Con un progreso físico del 72%, se evalúan los ajustes contractuales necesarios para proyectar la terminación de la obra para septiembre de 2026.
Foto: Archivo Particular

En la localidad de Puente Aranda, exactamente en la carrera 41 A # 6-8 hay un edificio esquinero a medio construir, que acumula al menos tres prórrogas y una adición de más de COP 6.000 millones a un contrato de COP 12.000 millones. Se trata de la segunda fase del Centro Especial de Reclusión, un proyecto que busca reducir el hacinamiento en Bogotá, pero que lleva estancado y retrasado por varios temas de diseño que continúan sin resolverse del todo. Entre tanto, algunas estaciones de Policía de Bogotá continúan con índices alarmantes de...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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