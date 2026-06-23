Los problemas e incumplimientos detrás de los retrasos en el Centro Especial de Reclusión II

Con un progreso físico del 72%, se evalúan los ajustes contractuales necesarios para proyectar la terminación de la obra para septiembre de 2026. Foto: Archivo Particular

En la localidad de Puente Aranda, exactamente en la carrera 41 A # 6-8 hay un edificio esquinero a medio construir, que acumula al menos tres prórrogas y una adición de más de COP 6.000 millones a un contrato de COP 12.000 millones. Se trata de la segunda fase del Centro Especial de Reclusión, un proyecto que busca reducir el hacinamiento en Bogotá, pero que lleva estancado y retrasado por varios temas de diseño que continúan sin resolverse del todo. Entre tanto, algunas estaciones de Policía de Bogotá continúan con índices alarmantes de...