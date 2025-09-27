Los “rescatistas” de piel y tejido ocular del banco más grande de Bogotá

Banco Distrital de Tejidos de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Jeisson Peña Pérez es muchas cosas: profesional, padre, cantante de salsa, pero sobre todo un “rescatista” de piel y otros tejidos. El cargo oficial es “técnico en extracción de tejidos osteo-musculares, ocular, piel y membrana amniótica”, pero el término no hace justicia a lo que implica su trabajo. “Va más allá de manipular cuerpos”, dice. Por más de cuatro años cumple esta labor en el Banco Distrital de Tejidos de Bogotá, el cual busca mejorar el bienestar de miles de colombianos que necesitan algún injerto de piel, de tejido óseo o, el...