Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los “rescatistas” de piel y tejido ocular del banco más grande de Bogotá

En el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), con un grupo reducido de rescatistas y profesionales, bajo nueva dirección, lidian con un fenómeno particular a nivel nacional: el déficit de tejidos oculares, los más solicitados en la capital y el país.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
27 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Banco Distrital de Tejidos de Bogotá.
Banco Distrital de Tejidos de Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Jeisson Peña Pérez es muchas cosas: profesional, padre, cantante de salsa, pero sobre todo un “rescatista” de piel y otros tejidos. El cargo oficial es “técnico en extracción de tejidos osteo-musculares, ocular, piel y membrana amniótica”, pero el término no hace justicia a lo que implica su trabajo. “Va más allá de manipular cuerpos”, dice. Por más de cuatro años cumple esta labor en el Banco Distrital de Tejidos de Bogotá, el cual busca mejorar el bienestar de miles de colombianos que necesitan algún injerto de piel, de tejido óseo o, el...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Salud en Bogotá

Secretaría de Salud Bogotá

banco tejidos

donación de órganos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.