Bogotá
Los rostros que Bogotá no puede olvidar: ¿dónde están los desaparecidos?

La capital cierra el 2025 con un vacío que las estadísticas no alcanzan a llenar: cerca de 1.780 personas desaparecieron este año, casi cinco por día. Por ello, así como en sus hogares se niegan al silencio de su ausencia, rescatamos con nombres, relatos y fotografías, sus últimos rastros en un esfuerzo por mantener viva su búsqueda.

María Angélica García Puerto
31 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
Cerca de 1.780 personas desaparecieron este año, casi cinco por día.
Foto: Jonathan Bejarano

Vivir con la eterna pregunta de, ¿dónde está? Así transcurren sus días miles de familias en Bogotá que este año nunca pensaron iniciar un tortuoso camino de incertidumbre y tristeza, en una época donde el plato vacío en la mesa se hace más hondo. Para no olvidarlos y saber en qué va su investigación, recopilamos algunos casos de personas que desaparecieron en Bogotá este 2025 y a la fecha aún siguen sin retornar a casa.

Este año, a las crisis de inseguridad y de basuras, se sumó con fuerza el fenómeno de las desapariciones. El patrón se...

María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
