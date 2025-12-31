Los rostros que Bogotá no puede olvidar: ¿dónde están los desaparecidos?

Cerca de 1.780 personas desaparecieron este año, casi cinco por día. Foto: Jonathan Bejarano

Vivir con la eterna pregunta de, ¿dónde está? Así transcurren sus días miles de familias en Bogotá que este año nunca pensaron iniciar un tortuoso camino de incertidumbre y tristeza, en una época donde el plato vacío en la mesa se hace más hondo. Para no olvidarlos y saber en qué va su investigación, recopilamos algunos casos de personas que desaparecieron en Bogotá este 2025 y a la fecha aún siguen sin retornar a casa.

Este año, a las crisis de inseguridad y de basuras, se sumó con fuerza el fenómeno de las desapariciones. El patrón se...