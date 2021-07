Los testimonios que se oirán en el juicio por la desaparición de Sara Sofía Galván

Cansada de escuchar la frase de cajón “se la tragó la tierra”, la familia Galván Cuesta quiere empezar a ver resultados y pruebas que conduzcan a saber con certeza qué ocurrió con la pequeña Sara Sofía, quien el pasado 30 de marzo hubiera celebrado dos años de vida. Pero, en lugar de eso, fue un día de tristeza y nostalgia para sus tíos y sus abuelos.

Mañana, 23 de julio, casi seis meses después de haber sido reportada como desaparecida, Carolina Galván, madre de la pequeña, y Nilson Díaz, su supuesto compañero sentimental, irán al banquillo de los acusados, en el proceso penal que se abrió en su contra por la desaparición de Sara Sofía.

La fiscal 54 especializada a cargo del caso sustentará ante un juez los hechos y argumentos consignados en el escrito de acusación que presentó el pasado 11 de junio, documento en el que indica que “la hipótesis que más ha cogido fuerza es que la niña falleció” y que su cuerpo lo metieron en un costal blanco, lo amarraron con un cordón y lo arrojaron al río Tunjuelito, en el barrio Class Roma (localidad de Kennedy).

En el relato fáctico de la acusación la fiscal señaló que una mujer amiga de Carolina habría sido crucial para que Xiomara Galván, tía de la niña, encontrara a su hermana, pues esta le había contado que Sara Sofía había muerto y la habían dejado en un caño.

Los relatos claves en el proceso

Un total de 48 personas, entre miembros de la Policía, profesionales forenses, miembros del Bienestar Familiar y de la Secretaría Distrital de Integración Social, vecinos de Carolina y personal de búsqueda, fueron listados en el documento y sus testimonios serán tenidos en cuenta durante el juicio en contra de Díaz y Galván. Estos son algunos de los testigos de la Fiscalía que podrían ser los más relevantes para el caso.

Marisela (apellidos omitidos): esta mujer, de nacionalidad venezolana, se dedica a las ventas ambulantes en el sector de Corabastos y conoció a Carolina Galván cerca de ese sector, cuando ejercía la prostitución, presuntamente, aupada por Nilson Díaz, un hombre 26 años mayor que la hoy detenida. Marisela sería la primera persona en enterarse, por boca de Carolina, del deceso de la menor.

Los cuatro hijos de Nilson Díaz: a estos menores, de 5, 7, 9 y 10 años, los entrevistaron los investigadores y sus testimonios podrían dar pistas de cómo era la convivencia en la casa en la que vivían con su padre, Carolina y Sara Sofía.

Tatiana González: médica especialista en psiquiatría y profesional especializada forense, quien le realizó a la madre de Sara Sofía el examen psiquiátrico, a través del cual se determinó que la mujer se encuentra mental y psicológicamente apta para enfrentar el juicio, rendir declaraciones, hacer diligencias y hacer preacuerdos.

Ederley Torres: es el coordinador de emergencia de la Defensa Civil Colombiana (seccional Bogotá), quien lideró el operativo de búsqueda del cuerpo de la pequeña en el río Tunjuelito durante 24 días seguidos, siguiendo las indicaciones que Nilson Díaz entregó a las autoridades.

Este último le manifestó a El Espectador que en la tercera semana de junio se hicieron más búsquedas a pie por el cauce del río, porque el nivel del agua había disminuido considerablemente, lo cual impedía que los recorridos se hicieran en bote. Sin embargo, agregó que “se verificó más al detalle y no se encontró nada”.

Para Torres es “muy remota” la posibilidad de encontrar el cuerpo a estas alturas (seis meses después) y que, de haber sido arrojada allí, existe la posibilidad de que su cuerpo se haya descompuesto rápidamente, en parte, debido a la presencia de roedores y aves de rapiña. Aun así le resulta extraño el caso, pues en su experiencia en búsqueda de cuerpos en condiciones parecidas, encontrar uno no tarda más de 20 días. “Queda uno con ciertas dudas de si realmente el cuerpo fue arrojado al río o si pudo haber sido desaparecido de otra forma”, señaló.

¿Por qué los acusan de desaparición forzada?

Si la Fiscalía advierte en el escrito de acusación que la hipótesis más fuerte es que Sara Sofía está muerta, ¿cuál es la razón de no acusarlos por homicidio? Esta pregunta la respondió a este diario el abogado penalista Gildardo Acosta, quien explicó que la fiscal del caso “no tiene otra manera de vincularlos a un proceso penal”, pues no se puede hablar de homicidio sin un cuerpo. “Los jueces no fallan con supuestos y ante ellos no se puede sostener: ‘Creo o supongo que la niña está muerta’. Si no hay cuerpo, no se puede hablar de homicidio”.

Entretanto, Xiomara Galván, cuyas declaraciones también serán tenidas en cuenta por el ente acusador, espera respuestas de lo que pasó, pero con pruebas y no solo los testimonios de su hermana y Nilson. “Confiamos en que hicieron su trabajo bien y no solo creer en los testimonios de ellos. Con tantas mentiras que dicen es difícil creerles”, le dijo a El Espectador y agregó que cree que Carolina pudo haber dado versiones contradictorias bajo amenazas de Díaz, pues “hemos averiguado cosas de él. Los que lo conocen saben que no es una persona buena. Es manipulador y mentiroso. Si la niña está muerta, es porque él le hizo algo”.

Ya todo está listo para el juicio y será la oportunidad de que respondan los acusados por la desaparición de Sara Sofía. Sin embargo, más allá de una sentencia, se espera saber realmente qué ocurrió y, de esta manera, poner fin a una larga angustia, similar a la que hoy viven las familias de Evelyn Fernanda López, de 2 años, desaparecida el 25 de junio; Valentina Ardila Serrano, de 8, desaparecida el 3 de mayo; Diana Valentina Cabrera Barreto, de 11, desaparecida el 10 de mayo, y Britni Cardona Yara, de 11, desaparecida el 9 de junio, quienes siguen sin volver a casa.