Los vestigios del Bronx: arquitectura y memoria en el nuevo Distrito Creativo

El Bronx Distrito Creativo se desarrolla en dos fases. En la primera se entregarán la plazoleta sobre la avenida Caracas, la Facultad de Medicina restaurada y espacios destinados a la circulación y comercialización de emprendimientos. Estos espacios también permitirán presentaciones de artes vivas, música, teatro y exposiciones. Foto: Juan Camilo Parra

En la nueva terraza del edificio La Flauta, uno de los más angostos de Bogotá (seis metros en la parte más ancha), la panorámica ofrece un viaje en el tiempo. Al fondo de edificios de ladrillo y bodegas comerciales, la cúpula amarilla de la tradicional Basílica del Voto Nacional ordena el paisaje, testigo de un pasado marcado por la violencia y la marginalidad que impuso en su momento la decadencia del antiguo Bronx.

Pero hoy el panorama parece cambiar. En medio del bullicio de la cotidianidad y conservando la esencia popular de su historia,...