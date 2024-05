Recomendaciones de movilidad para el concierto de Louis Tomlinson en Bogotá

Coliseo MedPlus, uno de los escenarios multipropósito más grandes de Colombia. Foto: Coliseo MedPlus

El Coliseo MedPls se prepara para recibir a una de las estrellas más esperadas del panorama musical internacional en Colombia para este 2024. Louis Tomlinson, el reconocido exvocalista de la exitosa banda británica One Direction, aterrizará en la ciudad de Bogotá para ofrecer un espectáculo el próximo martes 28 de mayo, desde las 8:00 p.m.

Tras su última visita en el año 2022, Louis Tomlinson regresará a la capital del país en un concierto que hace parte de su segunda gira mundial denominada “Faith in the Future World Tour”. Desde su inicio como parte de la banda One Direction hasta su incursión en una exitosa carrera en solitario, Tomlinson ha demostrado ser un artista versátil y cautivador que continúa deleitando a audiencias de todo el mundo.

🎤¡ louie! 🎶 No te pierdas el concierto de Louis Tomlinson el 28 de mayo en el Coliseo Medplus. ¡Te traemos razones por las cuales es un must-see! 🌟 pic.twitter.com/FeAnpPWOSO — Coliseo MedPlus (@coliseomedplus) May 8, 2024

Una muestra de esto, no solo son sus cifras en plataformas como Spotify que superan los mil millones de reproducciones; sino que además, a semanas de sus shows, el artista inglés ya ha logrado Sold Out en varios de los escenarios en las ciudades de Estados Unidos y Europa en los que el artista hará su aparición.

La expectativa está en su punto más alto mientras los seguidores del talentoso artista aguardan su presentación en el escenario del Coliseo MedPlus.

Con una trayectoria musical que abarca grandes éxitos mundiales como “Two of Us”, “Kill My Mind” y “Miss You”, sumado a su capacidad para conectar con el público en el escenario, Louis Tomlinson promete una experiencia musical que cautivará a todos los presentes en el Coliseo MedPlus en una noche llena de emoción, energía y melodías que resonarán en el corazón de todos.

Los interesados en asistir al concierto pueden adquirir sus entradas a través de taquillalive.com.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de movilidad

Considerando la masiva asistencia, el Coliseo MedPlus dispone de soluciones de movilidad para optimizar su asistencia al concierto, otorgando seguridad y bienestar para una experiencia completa de inicio a fin. Esta iniciativa se pone a disposición para que los asistentes puedan disfrutar del evento y logren tener una noche de música, emociones y con una experiencia inigualable.

Ruta de llegada

La creación de una experiencia de concierto inolvidable en el Coliseo MedPlus es una de las prioridades para el venue. Para lograr esto ha destinado soluciones de movilidad que mejorarán la accesibilidad y la comodidad de llegada al lugar.

Los buses de servicios especiales saldrán de la Bahía contigua al centro comercial Portal 80. Este plan incluirá un dispositivo en cuanto al personal que notifique cuando el cupo esté completo para que el embarque e inicio del trayecto sea de inmediato. Los buses llegarán al parqueadero oficial del Coliseo MedPlus.

Rutas de retorno

Posterior al concierto, las rutas de los buses de servicios especiales volverán a activarse desde Coliseo MedPlus, hacia los diferentes puntos dentro de la ciudad en donde los usuarios, hasta la 1:00 a.m. o 45 minutos luego de finalizar el show, podrán acceder a dos recorridos que contarán con las siguientes paradas:

Las rutas y sus paradas son:

Norte Calle 170

Héroes

Calle 100

Pepe Sierra

Portal Norte

El Dorado

Av. El Dorado

Recinto Ferial

El Tiempo – Maloka

Portal El Dorado

Este servicio tendrá un valor de $25.000 COP ida y vuelta y los usuarios interesados podrán adquirirlo a través de https://www.taquillalive.com o en el punto de venta de Taquilla Live en el portal 80. Se recomienda comprarlo con anticipación de manera virtual.

Recomendaciones para quienes asistan al concierto

Prográmese desde antes y revise los horarios. Las puertas estarán abiertas desde las 5:00 p.m para que pueda disfrutar al máximo de la experiencia.

La logística oficial del evento recomienda llegar 4 horas antes de que comience el espectáculo.

Ingreso permitido a mayores de 12 años. Menores de 16 años deben estar acompañados de un adulto responsable.

Puede llegar al Coliseo MedPlus saliendo de Bogotá por la Calle 80, 1.5 km después del Puente de Guadua. El personal logístico indicará la ruta hacia los ingresos.

Podrá encontrar puntos de comida y bebidas. Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas.

En ninguna localidad se podrán comprar bebidas alcohólicas.

El evento contará con un total de 4.000 parqueaderos, 700 junto al Coliseo MedPlus que podrán usar las personas que van para cota, Chía o para el occidente y 1.500 pasando la vía principal que podrán usar las personas que van para Bogotá y a los cuales podrá acceder por el puente peatonal. Se recomienda separar su cupo a través de https://www.taquillalive.com o pagar en efectivo en el lugar, teniendo presente que está sujeto a disponibilidad.

El escenario contará con todas las medidas y puntos de salud necesarios en caso de eventualidades. El equipo estará preparado para realizar una valoración inicial, atención inmediata y traslado a un centro de salud en caso de que la emergencia lo requiera.

El escenario contará con un casillero disponible para ubicar sus objetos personales. El valor unitario es de $14.990.

Para tener en cuenta:

Después de verificada la boleta no es posible salir y volver a ingresar.

Mujeres en visible estado de embarazo ingresan bajo su propia responsabilidad (previo a ingreso se debe firmar un consentimiento informado).

No está permitido pararse sobre las sillas.

No se permite el ingreso de comidas y bebidas.

No se permite el ingreso de encendedores o fósforos.

No se permite el ingreso de armas u objetos cortopunzantes.

No está permitido el ingreso de cámaras profesionales, semi profesionales o

drones.

No se permite fumar o consumir sustancias psicoactivas.

Las boletas falsas serán retenidas y destruidas por parte del equipo de seguridad, y no se permitirá el ingreso al portador.

