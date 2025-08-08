No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Luces y sombras: así ha sido la relación del gobierno Petro con Bogotá

El exalcalde y ahora presidente, Gustavo Petro, ha tenido una relación particular con Bogotá, marcada por las diferencias políticas con los alcaldes. Conocedor de las necesidades de la capital, el jefe de Estado ha estado activo en los debates de ciudad y, desde su rol, ha influido de manera significativa en los proyectos comunes de la urbe y la nación.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
08 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán en enero de 2025.
Foto: Joel_Presidencia

Dicen los más avezados en las dinámicas del poder y la política que la alcaldía o gobernación de un territorio funge como plataforma para quienes aspiran a ser presidentes de Colombia. Y más si es Bogotá, cuya alcaldía es el segundo cargo más importante del país. Desde que los alcaldes son elegidos por voto popular, dos de los inquilinos del Palacio del Liévano han conquistado la Casa de Nariño: Andrés Pastrana y Gustavo Petro, quien tiene una particular relación con la capital, al ser su principal fortín electoral. El mandatario, antes de...

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
