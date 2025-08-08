Luces y sombras: así ha sido la relación del gobierno Petro con Bogotá

Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán en enero de 2025. Foto: Joel_Presidencia

Dicen los más avezados en las dinámicas del poder y la política que la alcaldía o gobernación de un territorio funge como plataforma para quienes aspiran a ser presidentes de Colombia. Y más si es Bogotá, cuya alcaldía es el segundo cargo más importante del país. Desde que los alcaldes son elegidos por voto popular, dos de los inquilinos del Palacio del Liévano han conquistado la Casa de Nariño: Andrés Pastrana y Gustavo Petro, quien tiene una particular relación con la capital, al ser su principal fortín electoral. El mandatario, antes de...