Bogotá
Luz verde a la ampliación del Cancerológico: el acuerdo que destraba el San Juan de Dios

Lucha contra el cáncer logró lo que no pudo la política: modificar PEMP del San Juan de Dios, que restringía obras en el complejo. La necesidad ampliar las instalaciones del Instituto de Cancerología (INC) sirvió para convencer al Ministerio de Cultura.

Alexánder Marín Correa y Mónica Rivera Rueda
17 de febrero de 2026 - 02:00 p. m.
Instituto Nacional de Cancerología
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Conservar y proteger el valor arquitectónico y cultural del complejo hospitalario San Juan de Dios jugó, muchas veces, en contra de los planes por devolverle su vocación de salvar vidas. La rigidez del Plan Especial de Manejo Patrimonial (PEMP) prohibía tocar sus estructuras, lo cual, sirvió de excusa para evitar la construcción de dos modernos hospitales en sus predios. Sin embargo, al menos en un proyecto, la salud llegó a un acuerdo con el patrimonio.

LEA:

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com
