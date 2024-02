Madre de cadete fallecido en Escuela Militar asegura que no lo medicaron

La escuela Militar respondió sobre las acusaciones de la madre del cadete y aseguró que no sabe con exactitud si se entregaron los medicamentos correctamente. Foto: redes

En una entrevista realizada por la revista Semana, Leidy Vásquez, madre del fallecido cadete Cristopher Blanco Vásquez, expuso fuertes declaraciones sobre las circunstancias en las que su hijo perdió la vida en el Hospital Militar, el pasado 3 de febrero, aparentemente debido a un brote de virus respiratorio que se encuentra en las instalaciones y que hasta el momento ha registrado al menos 268 contagiados.

Según Leidy, Cristopher venía experimentando problemas de salud desde hace más de una semana y no había recibido la ayuda necesaria por medio de la institución.

La madre relató en la entrevista con Semana que los síntomas reportados por su hijo incluían fiebre y tos, y que, a pesar de su delicado estado de salud, el Ejército le solicitó a Cristopher presentar pruebas físicas en las cuales, según ella se pudo haber empeorado su estado de salud. “Lo sometieron a pruebas de natación y el agua fría pudo deteriorar la salud de mi hijo”, expresó Leidy.

La madre del cadete añadió que su hijo le comunicó que, al darse cuenta de su mal estado de salud, fue remitido al dispensario militar, en donde lo trataron. Sin embargo, en ese lugar solo recibió un diagnóstico médico, sin que se le proporcionaran los medicamentos exactos para poder tratar los problemas de salud que lo asechaban: “Mi hijo me informó que desde el Ejército le dijeron que él no tenía seguro médico y que no le podían dar los medicamentos para tratar la fiebre y la tos, que él por su cuenta los tenía que comprar”, mencionó con indignación Leidy.

¿Qué respondió la Escuela Militar tras las acusaciones?

En respuesta, el Ejército emitió un comunicado de prensa en el que detalla los eventos relacionados con la muerte del cadete en sus instalaciones. Asimismo, informaron que una comisión está investigando lo sucedido y que se indaga la razón del fallecimiento del oficial.

En cuanto a las causas de la muerte de Blanco, el mayor general Carlos Rincón director del Hospital Militar, mencionó que el alumno falleció “tres horas después del ingreso a las instalaciones del Hospital Militar, por un cuadro de neumonía aguda severa, acompañada de una falla multiorgánica y desafortunadamente a pesar de todos los esfuerzos que realizó el personal de emergencia y de cuidado crítico, el paciente falleció”, dijo Rincón.

Y agregó que la noche en la que falleció el cadete, se identificó que en la Escuela hay un “virus de la influenza tipo A y una coinfección asociada por una bacteria conocida como el streptococcus pyogenes que es muy frecuente en este tipo de infecciones severas, sobre todo en este tipo de pacientes jóvenes que no presentan una comorbilidad”, agregó el director.

Cabe recordar que actualmente hay 268 alumnos que se encuentran inmersos en un brote de infección respiratoria aguda por parte de la influenza en la Escuela Militar de Cadetes. Sin embargo, la Secretaría de Salud informó que se dictaron medidas de control inmediato como una cuarentena del 5 al 14 de febrero de 2024 para los casos expuestos, “siempre y cuando no se identifiquen nuevos casos”.

“La presencia de estos casos no debe ser una situación de alarma para la población general. No obstante, teniendo en cuenta que actualmente circula este virus en Colombia, es importante recordar la importancia de mantener espacios bien ventilados, usar el tapabocas cuando se presentan y vacunarse contra influenza y Covid 19 según las indicaciones”, recomendó la Secretaría de Salud.