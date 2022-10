Maltrato animal en Kennedy: hombre habría golpeado a su perra hasta matarla

Los vecinos habrían interceptado al hombre mientras este la maltrataba, sin embargo, cuando el animal fue sacado del apartamento ya estaba convulsionando. Foto: Archivo particular

El pasado domingo 16 de octubre se presentó un caso de maltrato animal en barrio Timiza de la localidad de Kennedy. Así lo denunciaron los habitantes de esta zona, después de escuchar varios golpes y gritos en un apartamento del conjunto residencial Torres de Timiza.

De acuerdo con los vecinos del lugar, en una vivienda de esa agrupación, un hombre en alto estado de alicoramiento estaba golpeando a una perrita de raza pug, la cual se escuchaba llorar y quejarse fuertemente por las presuntas agresiones que le estaba propiciando su dueño.

Incluso en un video que compartieron con El Espectador se evidencia cómo los habitantes de esa torre golpearon la puerta del apartamento del que provenían los gritos, ahí salió el presunto asesino del animal, pero la perrita no se veía por ningún lado.

“¿Dónde está la perrita, no la vemos?” y “¿por qué el perrito no ha salido?” se escuchaba preguntar a los vecinos a este hombre que apenas podía hablar en el video por el aparente estado de embriaguez. Y al ver que el animal no sale, las personas entran a la vivienda y sacan a la perrita convulsionando.

“Llevaron a la perrita al veterinario, allí falleció. Tenemos los documentos que certifican que a la perrita se le estalló un ojo y tuvo varios traumatismos internos”, compartió una persona de esa comunidad.

“Exigimos justicia contra este asesino, es un peligro para la sociedad, no puede quedar en libertad”, señaló una plataforma contra el maltrato animal de Bogotá. Actualmente, este sujeto se encuentra en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy y el caso ya está en manos de la Fiscalía.

