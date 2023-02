Manifestación 14 de febrero, en apoyo al Gobierno Petro: estos son los puntos de encuentro

El carnet no es suficiente Colombia. Seis de cada diez municipios en Colombia no cuentan con un centro de salud.

El 98% de los colombianos están afiliados al sistema de salud, pero eso no garantiza acceso. #14FPorElCambio ✊🏿#LasReformasSonElCambio pic.twitter.com/RX7SjYhK08