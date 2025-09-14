No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

Manifestaciones colapsan movilidad en el norte de Bogotá

Vecinos del borde oriental exigen mejores condiciones en sus barrios. Siete estaciones de Transmilenio cerraron temporalmente.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
14 de septiembre de 2025 - 06:58 p. m.
Manifestaciones en la Autopista Norte
Manifestaciones en la Autopista Norte
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La mañana de este domingo la movilidad en el norte de Bogotá colapsó por cuenta de una manifestación que mantiene bloqueos en la Autopista norte con calle 170 y en la carrera Séptima.

Las manifestaciones están relacionadas con exigencias de vecinos de la zona que piden respuestas ante problemas relacionados con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, mitigación de riesgo en barrios del borde oriental y deficiencia en la malla vial, entre otras problemáticas.

De acuerdo con las autoridades, por los bloqueos carrera séptima con entre las calles 165 y 170 se autorizaron desvíos en las siguientes rutas zonales de Transmilenio:

  • 18-3,
  • 18-7
  • T25
  • T163
  • B419
  • B903
  • B904
  • B918
  • B9
  • 19
  • 2-5
  • San Cristóbal
  • 2-4 Codito.

Por otro lado, pasado el mediodía, se reportó un bloqueo en la autopista norte con calle 170, que generó el cierre temporal de las estaciones Terminal, Calle 187, Toberín, Calle 182, Mazurén, Calle 142 y Portal Norte. De acuerdo con Transmilenio, la situación deja unos 37.000 usuarios del sistema afectados.

Señala el Distrito que, desde primera hora, equipos de diálogo acompañan la movilización. “Han ofrecido distintas alternativas de diálogo en sitio o espacios posteriores, sin que haya habido respuesta favorable por parte de los manifestantes. Equipos informan que en este momento los individuos encapuchados portan gases pimienta y elementos contundentes”.

Gestores de convivencia permanecen en la zona para evitar que la situación escale.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de bogotá

Manifestaciones en Bogotá

Protestas en la Autopista Norte

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar