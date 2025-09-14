Manifestaciones colapsan movilidad en el norte de Bogotá

Manifestaciones en la Autopista Norte Foto: Archivo Particular

La mañana de este domingo la movilidad en el norte de Bogotá colapsó por cuenta de una manifestación que mantiene bloqueos en la Autopista norte con calle 170 y en la carrera Séptima.

Las manifestaciones están relacionadas con exigencias de vecinos de la zona que piden respuestas ante problemas relacionados con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, mitigación de riesgo en barrios del borde oriental y deficiencia en la malla vial, entre otras problemáticas.

De acuerdo con las autoridades, por los bloqueos carrera séptima con entre las calles 165 y 170 se autorizaron desvíos en las siguientes rutas zonales de Transmilenio:

18-3,

18-7

T25

T163

B419

B903

B904

B918

B9

19

2-5

San Cristóbal

2-4 Codito.

Por otro lado, pasado el mediodía, se reportó un bloqueo en la autopista norte con calle 170, que generó el cierre temporal de las estaciones Terminal, Calle 187, Toberín, Calle 182, Mazurén, Calle 142 y Portal Norte. De acuerdo con Transmilenio, la situación deja unos 37.000 usuarios del sistema afectados.

Señala el Distrito que, desde primera hora, equipos de diálogo acompañan la movilización. “Han ofrecido distintas alternativas de diálogo en sitio o espacios posteriores, sin que haya habido respuesta favorable por parte de los manifestantes. Equipos informan que en este momento los individuos encapuchados portan gases pimienta y elementos contundentes”.

Gestores de convivencia permanecen en la zona para evitar que la situación escale.

#Reporte | • Autopista Norte con Calle 170



A esta hora se presenta un bloqueo total en la zona, que afecta la movilidad en ambos sentidos de la vía. Equipos de Diálogo Social acompañan la situación en terreno.#EnDesarrollo pic.twitter.com/XWF8rQqSJj — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) September 14, 2025

