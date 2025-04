“Mantenemos el beneficio”: Distrito por protestas de subsidio para pasajes de TM

Ingreso de usuarios al sistema de transporte que presentará un aumento en su pasaje Foto: El Espectador - José Vargas

Un grupo de personas con movilidad reducida realizó este miércoles un plantón en el Portal El Dorado, en paralelo con el bloqueo por parte de algunos taxistas que aún se desarrolla en la Avenida 26.

Esta no es la primera manifestación que realizan para expresar su inconformismo con el nuevo programa de entrega de subsidios del pasaje de Transmilenio a población vulnerable de la ciudad.

Según expresan algunos líderes, piden que este auxilio no dependa de un puntaje del Sisbén y se aplique el Decreto 484 de 2011 que establece un apoyo económico para esta población. “Esa norma establece un subsidio de descuento del 40 % hasta 50 pasajes para cada persona”, dijo Nelson Villamizar, líder y coordinador de la mesa negociadora con el Distrito. “Dicen que nos dan 12 pasajes, pero están dando de a uno, tres o hasta 5 cinco pasajes”, señaló por su parte, Martha Castro.

¿Qué responde el Distrito?

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, rechazó que se hayan usado vías de hecho, cuando aseguró, han realizado tres meses de trabajo con los líderes que estuvieron en el plantón.

Asimismo, la entidad señaló que no hay negociación en cuánto a la distribución de pasajes gratis para las personas con discapacidad y más pobres (según Sisben). “Hemos escogido dos criterios en función de la equidad en la ciudad. Entregamos más pasajes. Esto ha sido polémico porque las personas con discapacidad no quieren ser cruzadas en la base del Sisben. Nosotros nos mantenemos en que vamos a entregar mayor beneficio no solo en este sino en todos los programas”, argumentó Angulo.

En contraste, sentenció que sí contemplan ajustes en el programa, pero en mayores coberturas “con aquellas personas que lleguen con el certificado del Ministerio de Salud que son personas con discapacidad”, aumento de beneficios conforme restricción presupuestal, avanzar en la priorización de las solicitudes de encuesta y reencuesta del Sisbén para esta población, y la búsqueda de soluciones para desbloquear casos excepcionales de la información del Sisbén.

Los grupos del Sisbén beneficiados

Desde el 1 de febrero de 2025, la Secretaría de Integración Social implementó un nuevo sistema de pasajes gratuitos en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Este programa forma parte de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado y está dirigido inicialmente a personas con discapacidad, personas mayores de 62 años y hogares en situación de pobreza. Aquí le contamos de qué se trata:

¿Qué grupos del Sisbén serán beneficiarios?

¿Este subsidio reemplaza los descuentos tarifarios actuales de personas mayores y Sisbén?

Sí. Una vez que se active el nuevo esquema de subsidios, los descuentos en tarifas actuales serán reemplazados por los pasajes gratuitos que se precargarán en las tarjetas TuLlave. Las personas que actualmente tienen descuentos tarifarios seguirán disfrutando de estos durante el mes de enero hasta que comiencen a recibir los pasajes gratuitos.

¿Estos cambios aplican para el subsidio de transporte escolar, a cargo de la Secretaría de Educación o el subsidio a víctimas del conflicto armado?

No. Los beneficios actuales para estudiantes de colegios oficiales, víctimas del conflicto armado y otros grupos poblacionales, se mantendrán y son independientes.

