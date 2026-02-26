Mapas y planos para armar explosivos: esto hallan en poder de contratistas del Eln en Bogotá

Bogotá concentra actualmente una de las competencias electorales más intensas del país: 247 candidaturas a la Cámara de Representantes —238 de ellas de personas que nunca han ocupado ese cargo— y más de un centenar de aspirantes al Senado con presencia activa en la capital. Para la MOE, esta alta densidad de campañas aumenta la exposición a tensiones y posibles hechos de violencia política. Foto: Dirección de Investigación Criminal e Interpol

Mapas a mano alzada, notas técnicas y diseños detallados de lanzagranadas —similares a los utilizados en el ataque contra un helicóptero en Amalfi— hacen parte del material que encontraron los investigadores en la vivienda allanada en Usme, durante el operativo contra presuntos contratistas del Eln en Bogotá.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a El Espectador que entre los elementos incautados hay cuadernos con manuscritos atribuidos a alias “Plumilla”, señalado por las autoridades de ser el presunto fabricante de explosivos para...