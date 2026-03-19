Maquinaria del Metro dañó estructura en deprimido de la calle 72

Cierre temporal en el deprimido de la calle 72. Foto: Archivo Particular

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Un daño en la estructura del deprimido de la calle 72, uno de los puntos clave de las obras del metro en Bogotá, obligó a cierres parciales y afectó la movilidad durante buena parte del miércoles 18 de marzo.

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De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, maquinaria del consorcio a cargo de la primera línea provocó la ruptura de la placa superior, lo que generó la caída de material sobre la calzada. La situación llevó a restringir el paso a un solo carril en sentido occidente-oriente desde las 11:00 a. m., mientras se adelantaban labores de limpieza y verificación.

En un comunicado, la empresa atribuyó lo ocurrido a fallas en la ejecución de la obra: “esto es producto de una deficiente gerencia y control del desarrollo de las actividades”. También señaló que solicitó al concesionario reforzar los mecanismos de supervisión para evitar que se repitan este tipo de incidentes.

La Secretaría de Movilidad indicó que el cierre se hizo de manera preventiva, ante el riesgo de accidentes por la presencia de escombros en la vía. Equipos técnicos evaluaron el punto para descartar nuevos desprendimientos.

Aunque la Empresa Metro aseguró que el daño no compromete la estructura, insistió en que “este hecho no representa ningún problema de estabilidad estructural del viaducto” y que “las reparaciones correspondientes serán realizadas de manera inmediata”.

Los líos del deprimido de la 72

El episodio ocurre poco más de un año después de la entrada en operación del deprimido, inaugurado en febrero de 2025 tras más de dos años de retrasos y en medio de cuestionamientos por incumplimientos y afectaciones a comerciantes y residentes del sector.

Aunque en ese momento se habilitó el paso vehicular, la entrega fue parcial y quedaron pendientes obras de espacio público y conexiones, especialmente en el costado suroccidental. Semanas después, habitantes y comerciantes ya advertían problemas que hoy vuelven a cobrar relevancia: fallas en el drenaje, inundaciones recurrentes y acumulación de escombros de las obras del Metro que, según denunciaban, terminaban obstruyendo el sistema de alcantarillado.

A esto se sumaron reportes de afectaciones estructurales en al menos medio centenar de viviendas en barrios cercanos, asociadas —según la comunidad— a las vibraciones y condiciones del terreno durante la ejecución del proyecto. También persistían reclamos por la falta de respuestas frente a daños y pérdidas económicas, en una zona donde varios locales cerraron o redujeron su actividad tras los retrasos de la obra.

En ese contexto, el daño registrado esta semana no solo impacta la movilidad en un punto clave de la ciudad, sino que se suma a una cadena de cuestionamientos sobre la ejecución, supervisión y entrega de una de las intervenciones más visibles asociadas a la primera línea del metro.

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