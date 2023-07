Marchas hoy en Bogotá: puntos de manifestación, horarios y rutas

Marchas en contra del gobierno de Gustavo Petro y sus reformas, el pasado 20 de junio en Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Este miércoles 19 de julio el país vive una nueva jornada de protestas que fueron convocadas por la oposición y los veteranos de la Fuerza Pública. Por un lado, se conmemora en Colombia el Día de los Héroes de la Nación y sus Familias y por el otro, los opositores pretenden mostrar su rechazo en contra de algunos proyectos impulsados por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Veteranos y oposición le pidieron a los asistentes, por medio de un video en el que anunciaban e invitaban a la marcha, usar pantalón negro, camiseta tipo camuflada y en general ropa verde militar, mientras que a los civiles les sugirieron llevar puesta su camiseta amarilla de la selección de Colombia para mostrar su apoyo al país.

Recorrido de la marcha en Bogotá

El recorrido, de aproximadamente una hora, tendrá inicio a las 10:00 a.m. en el Parque Nacional y luego avanzará desde la carrera Séptima con calle 35 hasta llegar a la Plaza de Bolívar, donde esperan estar a las 11:00 a.m..

Esta mañana el periodista Francisco Santos publicó un video en sus redes sociales donde invitaba a sus seguidores a participar de la marcha y llegar a cualquiera de los dos puntos de encuentro. “Tenemos que estar listos para marchar en defensa de nuestras fuerzas militares, instituciones, constitución y democracia. Cada vez que nos citen tenemos que estar allí. ‘Ay, es que tengo que hacer...’ No, no, no. Primero defendamos la democracia, lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, Este desastre no.”, dijo Santos.

Listo para la marchar. A apoyar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra democracia. No faltes. pic.twitter.com/VUeXCZWPqE — Pacho Santos (@PachoSantosC) July 19, 2023

Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió al video de Santos y le agradeció, con sarcasmo, su defensa por la democracia y apoyo a las fuerzas militares del país. “Gracias, como comandante de las fuerzas armadas, agradezco tu apoyo”, escribió el mandatario.

Es importante destacar que la marcha no solo se realizará en la capital del país, sino en muchas de sus ciudades principales. Estos son los otros puntos de encuentro:

Principales puntos de concentración en el país

Bogotá: Plaza de Bolívar

Cali: Parque San Francisco

Medellín: Parque de las Luces

Ibagué: Parque Murillo Toro

Barranquilla: Plaza de la Paz

Bucaramanga: Plaza Cívica Luis Carlos Galán

Pereira: Plaza de Bolívar

Tuluá: Parque de Boyacá

Villavicencio: Parque Libertadores.

