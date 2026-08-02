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María Paz: la mutación de un barrio que acogió desplazados y nació a la sombra de Corabastos

Durante décadas fue sinónimo de desorden y criminalidad. Hoy sus habitantes insisten en contar otra historia: la de una comunidad que, a pesar de haber nacido a la sombra de la principal central de abastos del país, intenta dejar atrás el estigma y hacer honor al nombre que lleva.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
02 de agosto de 2026 - 02:00 p. m.
María Paz, 2026.
María Paz, 2026.
Foto: Laura Salomon

Don Raúl Leal tiene 87 años y llegó a comienzos de los 90 desplazado de Venecia, Cundinamarca. Es uno de los cofundadores del barrio María Paz. Bajo el sol ardiente del sur de Bogotá permanece de pie frente a la bodega de reciclaje que compró hace tres décadas, observando el movimiento a las puertas de Corabastos. Porta una gorra negra, que le proyecta sombra sobre los ojos y, en las piernas una especie de falda hecha con una bolsa reciclada de la marca “¡Wuau!” que lo hace parecer, como dicen los vecinos, un rey vestido de plástico.

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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