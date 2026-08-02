María Paz: la mutación de un barrio que acogió desplazados y nació a la sombra de Corabastos

María Paz, 2026. Foto: Laura Salomon

Don Raúl Leal tiene 87 años y llegó a comienzos de los 90 desplazado de Venecia, Cundinamarca. Es uno de los cofundadores del barrio María Paz. Bajo el sol ardiente del sur de Bogotá permanece de pie frente a la bodega de reciclaje que compró hace tres décadas, observando el movimiento a las puertas de Corabastos. Porta una gorra negra, que le proyecta sombra sobre los ojos y, en las piernas una especie de falda hecha con una bolsa reciclada de la marca “¡Wuau!” que lo hace parecer, como dicen los vecinos, un rey vestido de plástico.

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