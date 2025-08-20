Más allá del concreto: la resolución que busca mejorar el bienestar de las obras

Avance de las obras del Metro de Bogotá en "junio 2025", a la altura de la Av. Caracas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Casi cualquier bogotano ha experimentado de manera directa o indirecta las incomodidades inherentes de un frente de obra pública en la ciudad. Los 1.200 frentes a lo largo y ancho de Bogotá desde hace casi cuatro años la han convertido en una urbe de caos, polvo y kilómetros de polisombras.

El símil de incomodidad es parecido al de una persona cuando hace reformas en su casa, pero con una agravante: