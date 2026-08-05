Más allá del Spark: el reto de sacar de circulación a conductores peligrosos

En el momento del hecho, el vehículo tenía las placas tapadas. Las autoridades investigan la identidad de la persona que conducía. Foto: Archivo Particular

El Chevrolet Spark azul que intentó subir un puente peatonal en la calle 26 volvió a circular por Bogotá pocos días después de haber sido inmovilizado. Aunque el episodio se convirtió en una de las imágenes más comentadas de las últimas semanas, para expertos en movilidad el verdadero problema no es que ese vehículo haya regresado a las calles, sino las dudas sobre el funcionamiento del sistema: ¿qué tan difícil es sacar de circulación a un conductor que acumula infracciones y representa un riesgo para los demás actores viales?

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