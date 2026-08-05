Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Más allá del Spark: el reto de sacar de circulación a conductores peligrosos

El caso del conductor que intentó pasar un carro por un puente peatonal expuso las dificultades para retirar de circulación a conductores reincidentes. Expertos y el Distrito explican por qué el debido proceso y los vacíos del sistema terminan alimentando la sensación de impunidad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
05 de agosto de 2026 - 06:56 p. m.
En el momento del hecho, el vehículo tenía las placas tapadas. Las autoridades investigan la identidad de la persona que conducía.
En el momento del hecho, el vehículo tenía las placas tapadas. Las autoridades investigan la identidad de la persona que conducía.
Foto: Archivo Particular

El Chevrolet Spark azul que intentó subir un puente peatonal en la calle 26 volvió a circular por Bogotá pocos días después de haber sido inmovilizado. Aunque el episodio se convirtió en una de las imágenes más comentadas de las últimas semanas, para expertos en movilidad el verdadero problema no es que ese vehículo haya regresado a las calles, sino las dudas sobre el funcionamiento del sistema: ¿qué tan difícil es sacar de circulación a un conductor que acumula infracciones y representa un riesgo para los demás actores viales?

En...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Noticias de Cundinamarca

Secretaría de Movilidad

Spark Azul

Spark en puente peatonal de Bogotá

conductores reincidentes

licencia de conducción por puntos

cámaras de velocidad en Bogotá

Darío Hidalgo

Germán Prieto

Camilo Tovar

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Tayrona(31467)Hace 2 minutos
Y e nombre y la información del cavernícola que conducía?.
Olegario (51538)Hace 1 hora
El “debido proceso”, un sirirí que en esta escombrera ha sido el refugio perfecto de delincuentes de la peor ralea. Si usted analiza sin apasionamiento ni sesgos estúpidos, la tan cacareada Constitución del 91 ha sido sumamente dañina en un país de cafres como este.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.