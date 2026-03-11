Publicidad

Más experiencia, pero menos empleo: el talento adulto que Bogotá no puede seguir ignorando

Los adultos mayores son una mano de obra que crece, así como su demografía en la ciudad. Si bien su ocupación formal ha aumentado, todavía persisten brechas de género y barreras de los mismos empresarios que dudan en contratarlos, a pesar de su amplia trayectoria laboral.

María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
11 de marzo de 2026 - 01:12 p. m.
De acuerdo con la Universidad del Rosario, el 87,5 % de las empresas están dispuestas a publicar vacantes para adultos mayores, pero solo el 12,5 % ha implementado políticas específicas y apenas el 26,8 % cuenta con programas internos para fomentar su participación y permanencia.
Foto: Óscar Pérez

Bogotá atraviesa un cambio demográfico sin retorno y a ritmos más acelerados que a nivel nacional. De acuerdo con el Informe de Calidad de Vida 2024, liderado por el programa Bogotá Cómo Vamos, en 25 años Bogotá sería la ciudad del país con mayor porcentaje de personas de 60 años o más. Pero mientras la pirámide poblacional se invierte, la ciudad todavía tiene retos en dejar de ver el envejecimiento como una carga y sí como un motor de empleabilidad y producción.

Jennifer Francis tiene 51 años y es dueña del emprendimiento al que bautizó...

María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
Orlando E Del Río Cantillo(28r1t)Hace 25 minutos
No es mi caso, no soy un adulto mayor. Pero, sin lugar dudas es preocupante. Sin experiencia malo, con experiencia malo. Aquí todavía preguntándome que les hicieron para que su desconfianza sea tan alta.
