Más experiencia, pero menos empleo: el talento adulto que Bogotá no puede seguir ignorando

De acuerdo con la Universidad del Rosario, el 87,5 % de las empresas están dispuestas a publicar vacantes para adultos mayores, pero solo el 12,5 % ha implementado políticas específicas y apenas el 26,8 % cuenta con programas internos para fomentar su participación y permanencia. Foto: Óscar Pérez

Bogotá atraviesa un cambio demográfico sin retorno y a ritmos más acelerados que a nivel nacional. De acuerdo con el Informe de Calidad de Vida 2024, liderado por el programa Bogotá Cómo Vamos, en 25 años Bogotá sería la ciudad del país con mayor porcentaje de personas de 60 años o más. Pero mientras la pirámide poblacional se invierte, la ciudad todavía tiene retos en dejar de ver el envejecimiento como una carga y sí como un motor de empleabilidad y producción.

Jennifer Francis tiene 51 años y es dueña del emprendimiento al que bautizó...