Más reservas, los mismos retos: el panorama hídrico de Bogotá ante El Niño

Ante la inminente llegada del cambio climático, las autoridades ambientales de la ciudad y el departamento dan parte de tranquilidad y descartan un posible retorno a un escenario de racionamiento. Expertos advierten que solamente con más reservas no basta. Foto: CAR Cundinamarca

La imagen de los embalses vaciándose lentamente y la incomodidad de un año de racionamiento de agua en bogota aún está fresca en la memoria de la ciudad. Por eso, el anuncio que realizó esta semana la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) llamó la atención: los principales sistemas de regulación hídrica del centro del país muestran una tendencia de recuperación, justo cuando las autoridades comienzan a prepararse para la posible llegada del fenómeno de El Niño. Según el balance de la entidad, las lluvias de junio permitieron...