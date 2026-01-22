Logo El Espectador
Bogotá
Más valor, menos espacio: lo que el catastro revela sobre la transformación urbana de Bogotá

La dirección de Catastro de Bogotá publicó el último informe sobre la realidad predial de la capital. Las cifras consolidan la tendencia al alza del valor de la ciudad, el número de predios y el crecimiento en alturas y conjuntos residenciales.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
22 de enero de 2026 - 12:00 p. m.
Vista panorámicas de la ciudad, edificios y viviendas.
Vista panorámicas de la ciudad, edificios y viviendas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá volvió a pasarse por el escáner catastral y el resultado, como era de esperarse, no arrojó una instantánea estática, sino más bien una película en movimiento. Lo hizo a través del más reciente estudio de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, el cual confirmó que en 2025 el valor inmobiliario de la ciudad llegó a COP 945 billones, con un crecimiento cercano al 3 % frente al año anterior.

Al mismo tiempo, el inventario alcanzó 2.965.917 predios y 312 millones de metros cuadrados construidos, cifras que, leídas en...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
