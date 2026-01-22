Más valor, menos espacio: lo que el catastro revela sobre la transformación urbana de Bogotá

Vista panorámicas de la ciudad, edificios y viviendas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá volvió a pasarse por el escáner catastral y el resultado, como era de esperarse, no arrojó una instantánea estática, sino más bien una película en movimiento. Lo hizo a través del más reciente estudio de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, el cual confirmó que en 2025 el valor inmobiliario de la ciudad llegó a COP 945 billones, con un crecimiento cercano al 3 % frente al año anterior.

Al mismo tiempo, el inventario alcanzó 2.965.917 predios y 312 millones de metros cuadrados construidos, cifras que, leídas en...