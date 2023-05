Matoneo escolar: menor de 14 años recibió puñalada en el rostro en Rafael Uribe

Según el testimonio de la madre, a la víctima le dieron cinco días de incapacidad tras permanecer dos días en hospitalización y terminar con una incisión que requirió 11 puntos de sutura. Foto: Eder Rodríguez

Un nuevo caso de violencia física y matoneo en instituciones públicas de Bogotá se reportó el pasado miércoles, 10 de mayo. En esa ocasión los hechos ocurrieron en el Colegio República de los Estados Unidos de América, en el barrio Centenario, de la localidad Rafael Uribe Uribe.

En este plantel educativo una joven, de 14 años, habría terminado al parecer apuñalada en el rostro con unas tijeras por parte de dos de sus compañeras.

Según el testimonio de la madre, a la menor le dieron cinco días de incapacidad tras permanecer dos días en hospitalización y terminar con una incisión que requirió 11 puntos de sutura.

“Entre las dos (compañeras de clase) la cogen, me le pegan y una de ellas saca las tijeras y me la apuñala, sin piedad, sin nada, me la dejan botada”, narró la acudiente de la víctima a ‘CityNoticias’, revelando además que tras la agresión han recibido amenazas tanto ella como la abuela de la menor, quien al parecer ya había sido agredida a las afueras del colegio.

Sin embargo, lo preocupante es que no se trata de un caso aislado. Conforme a las cifras de la Secretaría de Educación, en lo que va del 2023 se han registrado 869 riñas en colegios de la ciudad. Las localidades más afectadas son San Cristóbal y Ciudad Bolívar.

Motivo por el cual los padres de familia de esta institución hacen un llamado a la dirección del plantel educativo para que hagan presencia a las afueras del colegio, dado que al parecer los estudiantes se estarían citando para arreglar los problemas a través de la violencia.

Sumado a que piden que la Policía Metropolitana de Bogotá intervenga, pues a menos de una cuadra se encuentra Comando de Atención Inmediata -CAI- del barrio Centenario; pero al parecer no intervienen antes de que los enfrentamientos ocurran.

