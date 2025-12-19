¿Aún no ha inscrito a su hijo? Así puede solicitar matrícula en colegios públicos de Bogotá

La solicitud de matrícula es gratuita, no requiere intermediarios y se realiza únicamente de manera virtual. El único canal autorizado para adelantar el proceso es el portal oficial de la Secretaría de Educación

Cada diciembre, miles de familias en Bogotá inician el proceso para asegurar el cupo escolar del año siguiente. Entre fechas, documentos y plataformas digitales, la matrícula se convierte en un paso decisivo para el inicio del año académico. Por eso, la Secretaría de Educación recomienda no dejar el trámite para última hora: hacerlo con anticipación reduce contratiempos, evita filas innecesarias y disminuye la presión que se genera cuando la demanda de cupos aumenta.

¿Quiénes deben solicitar matrícula para el año escolar 2026?

Lo primero que hay que tener claro es que el proceso de matrícula aplica para varios grupos de estudiantes. En primer lugar, para niñas, niños y adolescentes que ingresan por primera vez al sistema educativo público de Bogotá. También deben hacer la solicitud quienes buscan trasladarse de un colegio oficial a otro dentro de la ciudad, así como aquellos estudiantes que estuvieron por fuera del sistema educativo y desean reingresar.

La Secretaría aclaró que este trámite no es necesario para los estudiantes que ya están matriculados en un colegio oficial y continuarán en la misma institución para 2026, siempre y cuando no soliciten traslado.

Fecha límite para hacer la solicitud

Uno de los datos más importantes para las familias es la fecha de cierre del proceso. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación del Distrito, el plazo máximo para solicitar matrícula en colegios públicos de Bogotá para el año escolar 2026 es el 26 de diciembre de 2025.

Después de esa fecha no se recibirán nuevas solicitudes en esta etapa del proceso, lo que puede limitar las opciones de asignación de cupo para el inicio del año escolar. Por eso, la recomendación es no esperar hasta el último momento para completar el trámite.

Matrícula para niñas y niños entre 0 y 5 años

En el caso de la primera infancia, la Secretaría recordó que el proceso funciona de manera distinta según la edad. Las niñas y niños entre 0 y 3 años son atendidos en jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social, y las inscripciones para este grupo están habilitadas durante todo el año.

Por su parte, los niños y niñas entre 3 y 5 años pueden acceder a cupos en prejardín, jardín y transición en los colegios oficiales de Bogotá, a través del mismo portal www.delamanocontigo.gov.co, siguiendo el calendario establecido por la Secretaría de Educación.

¿Cómo se hace el trámite de matrícula?

La solicitud de matrícula es gratuita, no requiere intermediarios y se realiza únicamente de manera virtual. Es importante que tenga en cuenta que el único canal autorizado para adelantar el proceso es el portal oficial de la Secretaría de Educación:

www.delamanocontigo.gov.co

Desde esta plataforma, madres, padres y cuidadores pueden registrar la solicitud de cupo, consultar el estado del trámite y recibir información oficial sobre la asignación.

La Secretaría reiteró que no se deben realizar pagos ni acudir a terceros para adelantar este proceso, ya que cualquier solicitud por fuera del portal oficial puede tratarse de información falsa.

Recomendación final para las familias

La Secretaría de Educación hizo un llamado a las familias para realizar la solicitud dentro de los plazos oficiales. Cumplir con las fechas no solo facilita la asignación de cupos, sino que reduce el estrés y las dificultades que suelen presentarse cuando el proceso se deja para último momento.

Asegurar el cupo escolar a tiempo es el primer paso para empezar el año académico con tranquilidad.

