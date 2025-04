“Me amenazó con matarme”: el angustioso robo que vivió el periodista Pablo Arango

El reportero fue abordado por dos motoladrones. Foto: Instagram Pablo Arango

Pablo Arango, abogado y periodista de Noticias Caracol, vivió en carne propia la inseguridad que se registra todos los días en la ciudad.

A través de su cuenta de X, publicó un trino denunciando que había sido víctima de hurto en la localidad de Suba, cuando paseaba a su mascota en horas de la tarde del miércoles. En entrevista con la revista Vea, detalló que estaba chateando en su celular para agendar un partido ese mismo día, pero dos asaltantes en motocicleta se percataron y fue entonces que uno de ellos lo encañonó con un arma. “Fue un momento muy angustiante, se bajó, me amenazó y me dijo que si no le entregaba lo que llevaba me mataba”, dijo.

Paralizado e intimidado, Arango le entregó su celular Iphone 12 Promax, un reloj cassio y una cadena. “Fue un momento muy muy angustiante. No pude hacer nada en ese momento”, agregó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Tras el hurto, vecinos lo socorrieron y alertaron a las autoridades, quienes acudieron al lugar y acompañaron la denuncia del periodista. “Tenía tanta rabia que dije ‘no se la voy a poner fácil’ a los delincuentes”, sentenció a la revista Vea.

De igual manera reflexionó sobre el hecho de no poder sentirse tranquilo en las calles. “Sí, llevaba el celular en la mano, pero me pregunto ¿si no podemos tener nuestros elementos en la calle? Claro, la respuesta es no, pero es de verdad muy angustiante la inseguridad y la impotencia tan grande que se vive cuando uno es víctima de un hecho como este”, lamentó en redes sociales.

Su caso fue motivo de solidaridad por parte de seguidores y compañeros. “Lo lamento mucho”. “Pablito toda mi solidaridad. Dios, esta ciudad cada vez más insegura. Todos vivimos presos del miedo”. “Es difícil ya hasta salir a la esquina de la casa”. “Qué mal Pablo, solo deseo que logres superar ese mal momento”.

Finalmente, Pablo Arango aseguró que está bien físicamente y espera que la denuncia avance con éxito para identificar y capturar a los responsables.

¿Cuáles son los objetos que más roban en Bogotá?

El panorama de los hurtos en Bogotá es una disyuntiva que siempre varía entre la percepción y las cifras oficiales. Mientras que las autoridades, con base en el número de denuncias y operativos, sostienen que los indicadores de este delito se encuentran a la baja (21.880 casos, 19% menos que en 2024) la ciudadanía continúa quejándose de la inseguridad en Bogotá.

En este orden de ideas, el concejal Andrés Barrios y su equipo se dieron a la tarea de revisar, con base en las cifras del Distrito, cuáles son las pertenencias que suelen ser blanco de los amigos de lo ajeno.

De esta forma, Barrios reveló que los objetos que más le hurtan a la ciudadanía en Bogotá son: dinero, celular, cédula, bicicleta, documentos, billetera, accesorios de comunicación, computador portátil y tarjetas de crédito. Entre enero de 2022 y diciembre de 2024, los delincuentes robaron 528.522 elementos de este tipo, de acuerdo con las cifras reveladas por el Concejal. El cabildante agregó que en la franja horaria de la noche es cuando se presenta el mayor número de hurtos a personas.

“En el último año, entre las seis de la tarde y las 11:59 de la noche tuvimos registro de 36.132 casos. La ciudadanía está desprotegida y por eso yo le pido a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, celeridad con las acciones en materia de seguridad”, añadió el concejal. Asimismo, Barrios informó que el 2024 cerró con la alarmante cifra de 160.067 víctimas de hurto y en ese año las autoridades únicamente recuperaron 7.651 elementos hurtados.

De igual manera, Barrios reportó que las localidades como Suba, Los Mártires, Kennedy, Engativá y Chapinero son las que registran el mayor número de hurtos a personas en la ciudad.

Porcentaje de robos por objeto

Este es el listado de objetos hurtados con mayor frecuencia y porcentaje de incidencia, comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 12 de diciembre de 2024:

Dinero - efectivo, 154.712 robos con el 29% de incidencia.

Celulares, 140.297 robos con el 27% de incidencia.

Cédulas de ciudadanía 30.916 robos con el 6% de incidencia.

Bicicletas, 21.856 robos con el 4% de incidencia.

Documentos de identificación, 17.190 robos con el 3% de incidencia.

Billeteras, 12.752 robos con el 2% de incidencia.

Accesorios de comunicación, 11.737 robos con el 2% de incidencia.

Computadores portátiles, 9.441 robos con el 2% de incidencia.

Tarjetas de crédito, 9.355 robos, con el 2 % de incidencia.

Otros objetos, 120.266 robos, con el 23% de incidencia.

