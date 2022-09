“Me arrastraron hasta la puerta”: mujer víctima de robo en estación de Transmilenio

El violento robo ocurrió en la estación de la calle 142, de la troncal de la Autopista Norte. Foto: Jorge Londoño - Jose Vargas Esguerra

Las estaciones de Transmilenio siguen siendo espacios inseguros para los usuarios del sistema, principalmente en horas de la noche, cuando el flujo de pasajeros baja. Este dolor de cabeza del diario vivir en Bogotá, lo vivió Rocío, madre cabeza de hogar y trabajadora, este jueves en la noche.

Según cuenta, mientras esperaba un bus en la estación de la calle 142, un grupo de ladrones se aprovechó de la soledad del lugar para intimidarla y robarla. El robo terminó para ella con dos moretones en su rostro.

Rocío intentó defenderse y no dejarse quitar las pertenencias, pero eso solo causó que los delincuentes se ensañaran contra ella y la agredieran.

“Estaban esperando la llegada del Transmilenio y se abalanzaron contra mí. Al sentirme atacada tomé mis pertenencias para no soltarlas, pero era difícil luchar contra ellos y me arrastraron hasta la puerta”, dijo la mujer a Noticias Caracol.

#ElOjoDeLaNoche | Esta situación se está volviendo pan de cada día: una nueva denuncia se suma contra delincuentes que operan en estaciones de Transmilenio.



Incluso, luego de arrastrarla por la estación, también la tiraron a la calzada de Transmilenio para terminar de despojarla de todo lo que llevaba, pues “una de las mujeres que iba con ellos me atacó, me dio una patada en la cara, me jalaron del cabello y me botaron a la vía”.

Finalmente, luego de que los sujetos huyeran de la estación, Rocío dio aviso a la Policía. Sin embargo, según expresó, los agentes le reprocharon que tuviera dos celulares en su bolso. “Resultamos siendo nosotros los culpables y los que estamos haciendo el daño”, añadió.

Cifras de hurto es estaciones de Transmilenio

Datos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, señalan la evolución de los delitos de alto impacto cometidos en el sistema de transporte. Estos indican que, en cuanto a los hechos registrados y denunciados al interior de las estaciones durante el primer semestre de 2022, se presentó un caso de acoso sexual y ningún homicidio.

Por otra parte, los casos de hurto a personas incrementaron en un 72,1 %, puesto que en el primer semestre de 2021 se presentaron 1.429 hechos, mientras que en el mismo periodo de 2022 hubo 2.460, es decir, 1.031 casos más.

Además, en cuanto al hurto a celulares, hubo un incremento del 85,2 % entre los dos periodos de tiempo, ya que subieron en 906 casos, pasando de 1.064 hechos en 2021 a 1.970 en 2022; mientras que las lesiones personales bajaron en dos casos: 26 en 2021, 24 en 2022.

