“Me botaron del carro”, mujer fue robada tras tomar un taxi en el norte de Bogotá

La inseguridad en la capital no da tregua y sigue afectando a la ciudadanía en todos los frentes. Atracos callejeros, robos en locales comerciales, hurtos de vehículos y viviendas e inseguridad en el transporte público son varios de los delitos que más víctimas y temores desatan en el grueso de quienes habitan la ciudad. Uno de los casos más recientes que da cuenta de hasta dónde ha escalado la situación, ocurrió el domingo 11 de febrero en el norte de la ciudad, luego de que una mujer tomara un taxi en la calle y sufriera un violento atraco.

La víctima es Erika Salazar, quien a través de sus redes sociales narró los angustiantes momentos. Entre lágrimas, la mujer detalló los sucesos y relató la traumática experiencia por la que tuvo que pasar tras tomar un taxi aleatoriamente en el norte de la ciudad.

De acuerdo con su propio relato, la víctima tomó un taxi en la calle 85 con carrera 15, en inmediaciones de la Zona T de la ciudad. Tras esperar varios minutos a que un vehículo de alguna de las aplicaciones de transporte aceptara su solicitud, por el afán que llevaba, decidió tomar un taxi cualquiera. Durante el recorrido, la víctima no notó nada sospechoso, hasta que, llegando a su casa, mientras iba hablando por su teléfono, una segunda persona salió del baúl del vehículo, la tomó por el cuello, le tapó la boca y procedió con las agresiones.

“Cuando estábamos llegando a la casa, sale una segunda persona del baúl del carro. El carro era de los que prácticamente no tienen división entre baúl y asiento de pasajeros, por lo cual solo con levantar una tapa ya está el espacio del baúl”, comenta la mujer, visiblemente afectada por la situación. Y continúa: “Esa persona me tomó del cuello y me tapó la boca mientras me dice infinidad de groserías”.

La reacción inmediata de la mujer fue abrir la puerta y lanzar el celular a la calle. En ese momento los dos sujetos, conductor y cómplice, empezaron a insultarla, pararon el carro y la botaron a la calle. Por fortuna, la víctima no sufrió heridas de consideración y tampoco sufrió ningún ataque en represalias por no seguir las indicaciones de los delincuentes, como es común que suceda en estos casos.

“A lo que voy es que a mí no me pasó nada y que gracias a Dios estos manes no estaban armados porque no se sabe qué me pudieron haber hecho. Y todo es por la irresponsabilidad mía de tomar un caro en la calle. Por favor, nunca jamás cojan un carro de la calle, nunca”, señaló la víctima.

Este hecho sucede en medio de la crisis de inseguridad que vecinos de la zona de la calle 85 y la zona T han denunciado en los últimos días. Robos a mano armada, hurtos en el servicio público, raponazos y atracos en locales comerciales son las modalidades que tiene en alerta a comerciantes, vecinos y visitantes frecuentes del sector.

Aún no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades en relación con los graves hechos denunciados en voz de la propia víctima.

