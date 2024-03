“Estoy garantizando que lleguen las 7 máquinas”: directora de Bomberos de Bogotá

Incendio en fábrica de colchones ubicada en la salida de la calle 80, vía Siberia. Foto: Jose Vargas Esguerra

La Contraloría Distrital lanzó una detallada alerta sobre presuntas irregularidades en un contrato entre la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Unión Temporal Extintor 4 X 4 suscrito en diciembre de 2022, para la adquisición de siete máquinas extintoras de incendios, por un valor de $13.557 millones.

Un pago anticipado de $6.643 millones por parte de la UAE; 0% de avance en la construcción de las siete máquinas por la falta de pago por parte del contratista a pesar de recibir el pago anticipado; e inhabilidad a 7M Group, una de las firmas de la Unión Temporal por sanciones; tienen en riesgo inminente la pérdida multimillonaria de recursos y peor aún, el riesgo en la atención oportuna de emergencias en la capital. Así lo advirtió el organismo de control.

Para conocer las circunstancias en que se dio el pago anticipado al contratista y si los Bomberos de la capital cuenta con las máquinas suficientes para atender los incendios, El Espectador habló en entrevista con su directora, Paula Henao, para responder estas y otras preguntas.

¿Por qué se realizó el pago anticipado de $6.643 millones al contratista?

Yo recibí el contrato adjudicado con esa modalidad de pago y desembolsado. Yo lo que tenía ahí en adelante era hacerle seguimiento a la ejecución. No te puedo entrar a decir porque definieron esa figura, tendrían que preguntarle a los responsables, los que estructuraron el proceso de contratación, porque yo no participe en eso.

La Contraloría dijo que usted “no ha hecho entrega de información concreta e incluso ha dado declaraciones a los medios que no son ciertas, afirmando que ha acompañado ese proceso y que el uso del pago anticipado ha sido adecuado”.

Esos cuestionamientos, la Contraloría se los tendrá que hacer a los responsables. Yo asumo un contrato ya adjudicado, con un desembolso ya realizado. Lo que hago es hacerle seguimiento al desembolso. De ahí en adelante me deben medir. De ahí para atrás, pues no participé.

Dentro de ese seguimiento al contrato, ¿usted no encontró ningún tipo de irregularidades que hubiera alertado?

Es que no hay irregularidades. Hay que aclarar que esto no es un anticipo, es un pago anticipado. Esa fue la figura que determinó en su momento el anterior supervisor y el director. Al ser un pago anticipado, no hay un plan de inversión que me obligue a mí como supervisora pedirle al detalle la ejecución uno a uno de los 6.600 millones. Mi función como supervisora es asegurar que las siete máquinas extintoras lleguen acá dentro del plazo de ejecución. De ahí en adelante, la inversión como él la haga y las negociaciones que haga, es responsabilidad del contratista. Yo no puedo entrar a intervenir ni a exigirle porque no quedó establecido dentro del contrato.

Ahora bien, el contrato tuvimos que suspenderlo porque se presentó una inhabilidad sobreviviente en uno de los proveedores de la Unión Temporal, que es 7M Group, lo cual es una situación externa que no depende de la entidad, depende del contratista, quien nos informa que lo acaban de sancionar y no puede seguir ejecutando el contrato.

Que hacemos nosotros, de manera inmediata suspendemos el contrato, y buscamos un posible cesionario que reciba el 50 % de participación del contrato. No tuvimos en cuenta los que nos recomendó 7M Group porque ellos plantearon tres opciones, pero nosotros preferimos como institución, en vista de todo lo que se ha generado, buscar otros proveedores idóneos, que tengan conocimiento de experiencia en ventas de vehículos de emergencia. Qué quiere decir esto, que las máquinas, por supuesto, se van a retrasar porque el contrato está suspendido y la fecha de entrega, pues se prolonga hacia el mes de agosto y septiembre.

¿Conoce cuál es el porcentaje de avance en la construcción de estas máquinas?

No, porque lo que a mí me informa el fabricante en Estados Unidos es que los chasis están en construcción y se separaron con parte del pago realizado al 7 de marzo. Yo parto de la buena fe de lo que me dice el fabricante. Si la Contraloría, tiene una comunicación distinta, la desconozco, porque esa la hace directamente el proveedor.

Ahora bien, si entramos a revisar y vemos que hay falsedad en documentos, eso ya tendrá unas investigaciones y unas respectivas sanciones, pero hasta el momento no se ha configurado un incumplimiento porque el contrato no ha finalizado y nos han entregado los soportes, los responsables que en este caso son el proveedor 7M Group, la Unión Temporal Extintor 4x4 y el fabricante en Estados Unidos, Navistar Defense. Todos dicen que están en proceso de construcción. Sobre esos documentos públicos es que yo me baso.

Pero usted parte de la buena fe, y la fábrica Navistar Defense le dijo a la Contraloría que el avance de construcción de las máquinas extintoras es del 0 %, por incumplimiento de pagos del contratista…

Claro, es que es un pago anticipado. Yo no puedo meterme en el detalle sobre como ellos ejecutan el recurso. Lo que yo tengo que garantizar es que me lleguen siete máquinas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo seguimiento.

Las relaciones comerciales, que tenga 7M Group con más proveedores, las desconozco porque en eso no me meto. Es un pago anticipado, vuelvo y repito. No es un anticipo. Un anticipo tiene un plan de inversión, tiene una amortización y tiene la constitución de una fiducia. Entonces es muy distinta la figura porque contractualmente no está establecido.

¿Y si esas siete máquinas extintoras no se entregan en el plazo extendido al 14 de agosto de 2024, luego de cuatro suspensiones?

Ahí tendremos que revisar qué pasa, pero tampoco me atrevo a dar una fecha de cuando se entregan. Obviamente, esta se prolonga por las suspensiones, pero ahí entraremos y esperemos que si se entreguen. Eso es lo que está haciendo la supervisión y eso es lo que yo estoy tratando de asegurar buscando por todos los medios un cesionario, alguien que reciba el contrato, pero no ha sido fácil por el tema mediático porque hay un ambiente de incertidumbre.

Tampoco yo podría sancionar al proveedor porque a mí el Artículo 9 de la Ley 80 no me obliga a sancionar por una inhabilidad sobreviniente por otras entidades.

Entonces, hemos actuado acorde a la Ley, en el marco de actuación. Pero estamos tratando de asegurar la protección de los recursos públicos, porque a mí me interesa que las máquinas lleguen, no que el contrato se liquide.

Si están buscando un cesionario, ¿entonces que pasa con esos $6.643 millones ya anticipados a la Unión Temporal Extintor 4x4?

El pago anticipado no era solo para la separación de los chasis, también están invertidos en bombas de extinción, tanques de agua, persianas, puertas y temas de nacionalización, que es lo que nos ha contestado la Unión Temporal y son los soportes que yo tengo y sobre eso me baso.

¿Y si va a haber cambio de cesionario?

Él va a asumir la responsabilidad, entonces quedaría la firma Lafe Security y el proveedor al cual se le ceda el contrato, y ellos continúan con el curso normal de la ejecución, se hacen la solicitud a Navistar Defense para que envíen los chasis a Colombia, se hace el proceso de nacionalización, se hace el ensamblaje de las máquinas y ya las entregaría.

¿No pedirían ellos otro anticipo?

No porque contractualmente no está establecida la figura de anticipo. Y ya en teoría se hicieron los pagos. Lo que tienen que hacer es terminar de concluir la fabricación y la construcción de los chasis que entre otras cosas, el fabricante nos dice que ellos fabrican en masa y que es muy rápida la fabricación de los chasises, porque ellos se dedican a eso. Entonces no es cierto que se demore 10 u 11 meses la elaboración. Eso es mucho más rápido.

El desembolso restante para completar los $13.557 millones del valor del contrato, ¿cuándo se va a realizar?

Eso es contraentrega de las máquinas.

Entonces, ¿asegura que no va a haber pérdida de esos $13 mil millones?

No puedo asegurar porque no sé qué pueda pasar en el curso de aquí en adelante. Lo que sí puedo decir es que estamos haciendo hasta lo imposible para buscar un cesionario que reciba el contrato y poderlo finalizar.

¿Realmente hay la capacidad para atender las emergencias, teniendo en cuenta que el Cuerpo Oficial de Bomberos dice que el 42 % de las 35 máquinas extintoras, permanecen fuera de servicio?

Claro, ya lo hicimos con la emergencia en los Cerros Orientales. Ahí medimos nuestra capacidad operativa. Las 17 estaciones atendieron sin parar y además atendíamos de manera simultánea cuatro, cinco y seis incendios.

El hecho de que haya máquinas en el taller en mantenimiento, no quiere decir que las estaciones estén fuera de servicio y eso es importante dejarlo claro. Todas las estaciones siempre tienen máquinas extintoras, que claro, hay un número importante en mantenimiento, sí, ¿por qué? Porque son máquinas que son modelos 2002-2005, porque nuestras máquinas están expuestas a condiciones extremas, a unas topografías distintas, a dificultades en la malla vial, a una movilidad restringida, pero nosotros no estamos afectando la prestación del servicio, siempre se ha garantizado el 100 % de las atenciones en las 17 estaciones.

Entonces, ¿su respuesta a la alerta de la Contraloría es que todo se está ejecutando para que lleguen estas siete máquinas?

Claro, pero lo que hay que decir es que es un pago anticipado, no un anticipo. Y si ya quedó como anticipo de pago, pues sobre eso yo me baso.

