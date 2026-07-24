Media Maratón de Bogotá: recorrido, horarios y cierres para este domingo

Este domingo se correrá la vigésima tercera edición de la Media Maratón de Bogotá. Foto: Media Maratón de Bogotá

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La Media Maratón de Bogotá celebrará este domingo 26 de julio su edición número 26. El evento, considerado uno de los más importantes del calendario atlético de América Latina, reunirá cerca de 42.000 corredores provenientes de 58 países y obligará a implementar cierres y restricciones viales en varios corredores estratégicos de la ciudad.

La competencia comenzará a las 7:30 a.m. y se extenderá hasta aproximadamente la 1:00 p.m., con recorridos de 21 y 10 kilómetros que tendrán como punto de partida y llegada los alrededores del Parque Metropolitano Simón Bolívar.

El recorrido principal

La prueba iniciará en la calle 53 con carrera 60 y avanzará hacia el oriente por la calle 53. Posteriormente, los corredores pasarán por el sector de Galerías y continuarán por la carrera 24 en dirección sur.

El trazado seguirá por el corredor del Park Way y se conectará con la calle 26, una de las principales arterias de la ciudad. Desde allí, la competencia tomará la carrera Séptima hacia el norte hasta llegar a la calle 72.

Después, los atletas recorrerán la carrera 15 y continuarán hacia la calle 92. El circuito seguirá por la avenida NQS y posteriormente por la calle 63, para finalmente regresar al Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde estará ubicada la meta.

Recorrido 10K

También tiene como punto de partida el entorno del Parque Metropolitano Simón Bolívar con horario de salida a las 10:00 a. m. Desde la carrera 60, las personas participantes avanzan hacia el oriente para tomar la calle 44 y continuar hacia el norte por la carrera 52.

Posteriormente, el recorrido se dirige hacia la calle 63. Los corredores avanzan por este corredor vial hasta el sector de la carrera 24, donde realiza un circuito que incluye tramos por las carreras 24 y 27.

Tras completar este trayecto, los atletas regresan hacia el sur por la calle 53 y vuelven a conectar con la calle 63. Desde allí continúan hasta la carrera 60 y se dirigen nuevamente hacia el Parque Simón Bolívar. El recorrido concluye dentro del parque, donde se ubica la meta de la prueba de 10 kilómetros.

Se realizarán salidas escalonadas cada ocho minutos, organizadas por bloques:

Élite: 10:00 a.m.

Filtro 1: 10:00 a.m.

Filtro 2: 10:08 a.m.

Filtro 3: 10:16 a.m.

Filtro 4: 10:24 a.m.

Las vías que tendrán mayores afectaciones

Debido al paso de los corredores, las autoridades implementarán cierres temporales y restricciones en los corredores que hacen parte del recorrido.

Entre los puntos que concentrarán las principales afectaciones se encuentran:

Calle 53 entre el Parque Simón Bolívar y el sector de Galerías.

Carrera 24.

Corredor del Park Way.

Calle 26.

Carrera Séptima.

Calle 72.

Carrera 15.

Calle 92.

Avenida NQS.

Calle 63.

Las autoridades recomendaron a conductores y usuarios del transporte público planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales de movilidad antes de salir de casa.

Herramienta para consultar el recorrido

Como apoyo a corredores, residentes y comerciantes, el Distrito habilitó Bogotá Running, una plataforma que permite visualizar el recorrido oficial de la competencia y conocer las vías que harán parte del evento.

La herramienta busca facilitar la planeación de desplazamientos y reducir las afectaciones para quienes transiten por los sectores cercanos al recorrido durante la jornada del domingo.

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