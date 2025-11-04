Medidas de movilidad durante Halloween disminuyeron la siniestralidad en 43 %

Movilizaciones y protestas de motociclistas y moteros contra las medidas restrictivas a los actores viales por parte de la alcaldía y la secretaría de movilidad Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El alcalde mayor Carlos Fernando Galán calificó como positivo el balance de movilidad durante el puente festivo y la celebración de Halloween en la capital del país, que se extendió del viernes 31 de octubre al lunes 3 de noviembre de 2025.

La restricción, de carácter temporal, estuvo vigente a partir de las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, e incluyó la prohibición del parrillero y la restricción total de la circualción nocturna en vías principales como la Av. Boyacá, la Autosur, la Autonorte o la Av. Ciudad de Cali.

Según las autoridades, las muertes por accidentes de tránsito se redujeron en un 43 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Después de las medidas que tomamos para este fin de semana, lo primero que hay que decir es que tuvimos una reducción de víctimas fatales en accidentes de tránsito: de siete pasamos a cuatro”, señaló el mandatario, quien destacó el impacto de la restricción de motocicletas decretada para esos días.

El reporte también evidenció una disminución en el número de personas lesionadas y en la cantidad total de siniestros viales. “En segunda instancia, una reducción de heridos de 13 % y finalmente en siniestros totales fue una reducción de 14 %”, agregó Galán.

El número de muertos en siniestros viales este fin de semana de Halloween se redujo 43% frente al mismo fin de semana del año pasado. En general, el balance de las medidas fue positivo. Seguiremos trabajando para reducir los siniestros viales, mejorar la seguridad y recuperar el… pic.twitter.com/0sLB6EPTSD — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 4, 2025

Durante los operativos, la Secretaría Distrital de Movilidad, con apoyo de la Policía de Tránsito, realizó controles en los principales corredores viales de la ciudad para prevenir el exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol u otras sustancias. En total, se impusieron 1.711 comparendos y se registraron alrededor de 930 inmovilizaciones de vehículos.

Además, durante las noches del viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, el sistema TransMilenio amplió su horario de cierre hasta la medianoche, lo que permitió que cerca de 6.800 usuarios contaran con transporte seguro para regresar a sus hogares.

Aunque las restricciones demostraron ser efectivas para reducir la siniestralidad, el desafío de fondo, según las autoridades y expertos, es construir una cultura ciudadana que haga innecesarias este tipo de medidas. El objetivo, insisten, debe ser una Bogotá donde el respeto por las normas y la prevención prevalezcan sobre las prohibiciones.

Este fin de semana, Bogotá vivió una celebración de Halloween tranquila, en la que más personas lograron llegar a sus destinos.



Comparto el balance de las medidas implementadas en la ciudad para proteger la vida en las vías. 👇🏻 pic.twitter.com/YXteyRiIQ6 — Claudia Díaz Acosta (@ClaudiaDiazAco1) November 4, 2025

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.