Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Medidas de movilidad durante Halloween disminuyeron la siniestralidad en 43 %

A raíz del decreto que reguló el tránsito de motos, se aplicaron 1.711 comparendos y se registraron alrededor de 930 inmovilizaciones.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
04 de noviembre de 2025 - 07:01 p. m.
Movilizaciones y protestas de motociclistas y moteros contra las medidas restrictivas a los actores viales por parte de la alcaldía y la secretaría de movilidad
Movilizaciones y protestas de motociclistas y moteros contra las medidas restrictivas a los actores viales por parte de la alcaldía y la secretaría de movilidad
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El alcalde mayor Carlos Fernando Galán calificó como positivo el balance de movilidad durante el puente festivo y la celebración de Halloween en la capital del país, que se extendió del viernes 31 de octubre al lunes 3 de noviembre de 2025.

La restricción, de carácter temporal, estuvo vigente a partir de las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, e incluyó la prohibición del parrillero y la restricción total de la circualción nocturna en vías principales como la Av. Boyacá, la Autosur, la Autonorte o la Av. Ciudad de Cali.

Según las autoridades, las muertes por accidentes de tránsito se redujeron en un 43 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Después de las medidas que tomamos para este fin de semana, lo primero que hay que decir es que tuvimos una reducción de víctimas fatales en accidentes de tránsito: de siete pasamos a cuatro”, señaló el mandatario, quien destacó el impacto de la restricción de motocicletas decretada para esos días.

El reporte también evidenció una disminución en el número de personas lesionadas y en la cantidad total de siniestros viales. “En segunda instancia, una reducción de heridos de 13 % y finalmente en siniestros totales fue una reducción de 14 %”, agregó Galán.

Durante los operativos, la Secretaría Distrital de Movilidad, con apoyo de la Policía de Tránsito, realizó controles en los principales corredores viales de la ciudad para prevenir el exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol u otras sustancias. En total, se impusieron 1.711 comparendos y se registraron alrededor de 930 inmovilizaciones de vehículos.

Además, durante las noches del viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, el sistema TransMilenio amplió su horario de cierre hasta la medianoche, lo que permitió que cerca de 6.800 usuarios contaran con transporte seguro para regresar a sus hogares.

Aunque las restricciones demostraron ser efectivas para reducir la siniestralidad, el desafío de fondo, según las autoridades y expertos, es construir una cultura ciudadana que haga innecesarias este tipo de medidas. El objetivo, insisten, debe ser una Bogotá donde el respeto por las normas y la prevención prevalezcan sobre las prohibiciones.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Restricción a motociclistas en Bogotá

Hallowwen en Bogotá

Accidentalidad de motos en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.