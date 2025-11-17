Medidas de movilidad para el lunes festivo: pico y placa regional y horarios clave

La medida del pico y placa regional estará vigente. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si va a salir o regresar a Bogotá durante este puente festivo, más le vale tener claro el plan de movilidad que coordinaron la Secretaría de Movilidad y las autoridades de Cundinamarca.

Con más de dos millones de vehículos proyectados en las carreteras de la región, el Distrito activó medidas especiales que mezclan contraflujos, reversibles, controles operativos y el ya habitual pico y placa regional, diseñado para organizar la entrada masiva de carros a la capital.

Desde el sábado, el flujo de viajeros hacia municipios turísticos obligó a implementar maniobras de regulación en puntos críticos.

Más información sobre Bogotá: Autopista Norte: los meses decisivos para definir el futuro del norte de Bogotá.

Operación retorno

En corredores como La Mesa – La Vara y la Autopista Sur en Soacha, se habilitaron terceros carriles y “pare y siga” para descongestionar la salida de la ciudad. Para muchos conductores, estas maniobras pueden sonar a simple parches temporales, pero en días de alto tráfico suelen evitar que las filas se extiendan por horas.

El regreso, como siempre, será el verdadero desafío. El lunes festivo se activará un reversible de largo alcance entre Apulo y Mosquera, que funcionará desde las 10:00 a.m. hasta casi la medianoche.

En Soacha también se habilitará un tramo reversible adicional para aliviar el embudo de ingreso por la Autopista Sur, uno de los puntos más hostiles cuando Bogotá intenta absorber a miles de viajeros al mismo tiempo.

Lo más importante del día será el pico y placa regional, que determina quién puede entrar a la ciudad y en qué horario. Los carros con placa par podrán ingresar entre 12:00 m. y 4:00 p.m., mientras que los vehículos con placa impar solo podrán hacerlo entre 4:00 p.m. y 8:00 p.m..

La medida, que ya se volvió tradición en los puentes festivos, busca evitar que el retorno se convierta en un bloqueo total de las principales entradas. Eso sí: aplica para todos los corredores, excepto la vía al Llano.

Adicionalmente, los vehículos de carga pesada tendrán restricciones en varios corredores regionales durante todo el fin de semana, con el fin de dejar la vía más despejada para carros particulares y transporte público.

Las autoridades también desplegarán puntos de control, drones de monitoreo, reguladores viales y campañas para prevenir accidentes, uno de los factores más críticos durante los puentes festivos.

La recomendación es simple pero efectiva: planear bien el viaje, evitar regresar en los picos fuertes, revisar el estado del vehículo antes de salir y, sobre todo, no arriesgar la vida con maniobras peligrosas para “ganarle” a la congestión.

Le puede interesar: Claudia López rechaza el pico y placa a carros foráneos y advierte impacto regional.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.