Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Mejorar la calidad y cerrar brechas en la educación media, una tarea para Bogotá

Un estudio midió las implicaciones de descuidar la educación media en el país. Mientras a nivel nacional alarma la permanencia de estudiantes, en la capital la brecha es menor, pero la calidad deja de qué hablar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
10 de febrero de 2026 - 09:45 p. m.
Estudiante de este colegio público ubicado en Bosa.
Estudiante de este colegio público ubicado en Bosa.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En los últimos años de colegio, tomar decisiones estudiadas y actualizadas a las demandas globales y avances tecnológicos puede definir por completo el futuro de un joven. No obstante, esta enorme tarea de la vida se puede ver truncada cuando la oferta educativa crece en acceso, pero no en calidad, como recientemente lo detalló un estudio de varias universidades, que se preguntaron, ¿cuáles son las consecuencias de la inacción en la educación media en Colombia?

Le puede interesar:

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Educación en Bogotá

educación media

universidades

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.