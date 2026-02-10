Mejorar la calidad y cerrar brechas en la educación media, una tarea para Bogotá

Estudiante de este colegio público ubicado en Bosa. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En los últimos años de colegio, tomar decisiones estudiadas y actualizadas a las demandas globales y avances tecnológicos puede definir por completo el futuro de un joven. No obstante, esta enorme tarea de la vida se puede ver truncada cuando la oferta educativa crece en acceso, pero no en calidad, como recientemente lo detalló un estudio de varias universidades, que se preguntaron, ¿cuáles son las consecuencias de la inacción en la educación media en Colombia?

