Home

Bogotá
08 de junio de 2026 - 12:00 a. m.

Memorias del Bronx: 10 años después de su intervención

Diez años después de la intervención del Bronx, las huellas de ese territorio siguen presentes en Bogotá. A través de las voces de Alexander, William, Rafael y Alejandro, este especial reconstruye la memoria de un lugar marcado por la violencia, las desapariciones y la exclusión, pero también por los esfuerzos de recuperación y transformación que hoy intentan darle un nuevo significado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra

Juan Camilo Parra

Daniela Rojas

Daniela Rojas

Conoce más

Temas Relacionados

Bronx

Bogotá

Intervención del Bronz

Distrito creativo

Seguridad en Bogotá

Policía Nacional

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.