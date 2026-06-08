Memorias del Bronx: 10 años después de su intervención

Diez años después de la intervención del Bronx, las huellas de ese territorio siguen presentes en Bogotá. A través de las voces de Alexander, William, Rafael y Alejandro, este especial reconstruye la memoria de un lugar marcado por la violencia, las desapariciones y la exclusión, pero también por los esfuerzos de recuperación y transformación que hoy intentan darle un nuevo significado.