Menor de 5 años murió tras caer a una alcantarilla sin tapa en Bogotá, ¿quién responde?

Brigada del acueducto de Bogotá para tapar las alcantarillas del distrito. Foto: David Campuzano

Las primeras versiones indican que el menor se habría caído por el tubo de una alcantarilla la tarde de este lunes 4 de diciembre en un potrero utilizado para labores de reciclaje en la localidad de Bosa. El menor iba caminando con su abuela y otros niños por la zona cuando, en un montón de basura, el niño vio una máscara que le llamó la atención, se acercó y en medio del recorrido, cayó al ducto de una alcantarilla sin tapa que estaba oculta entre los desechos.

Le puede interesar: Así actuaban ‘Los Fantasmas’, la temida banda que robaba conductores de aplicaciones

“Íbamos pasando y el niño vio una máscara, yo le dije que no la alzara. Yo me agaché para amarrarle el zapato a otra niña con la que iba, y en ese momento la niña me avisó que el niño se había caído. Yo pensé que era un hueco pequeñito, pero no, era grande. Un muchacho se metió, pero al niño ya se lo había llevado el agua”, sostuvo la abuela del menor en declaraciones entregadas a Noticias RCN.

De inmediato, varios vecinos avisaron a las autoridades mientras otros intentaban, infructuosamente, sacar al niño por sus propios medios. De acuerdo con RCN, el cuerpo de Bomberos llegó al sitio para atender la emergencia, pero fue atacado a piedra por la comunidad debido a que, según ellos, no habían actuado con presteza para efectuar el rescate. Tras los incidentes, las autoridades confirmaron que, en efecto, el menor había caído y que había sido arrastrado por la corriente.

Luego de varias horas, la Empresa de Acueducto de Bogotá confirmó el deceso

Muere niño al caer en una alcantarilla en Bosa. El comunicado de la Empresa de Acueducto de Bogotá lamenta el hecho, pero no explica detalles del accidente. pic.twitter.com/DMkSQlYQnU — Gerardo Aristizábal (@GerardoAristiz9) December 5, 2023

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.