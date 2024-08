Menor de edad escapó de su casa en Kennedy: sus padres lo buscan desesperadamente

David Rueda, menor desaparecido y la carta que dejó a sus padres. Foto: Noticias Caracol

Cerca de 24 horas completa fuera de su hogar David Rueda, un menor de tan solo 9 años que huyó de sus padres luego de una disputa que tuvo lugar el lunes 26 de agosto.

Ese día, influenciado por las redes sociales y de su sueño de convertirse en “youtuber”, el joven decidió rasurarse la mitad de una de sus cejas. Al percatarse de lo ocurrido, sus padres decidieron regañarlo, por lo cual se produjo una discusión con el menor.

Con lo que no contaban los padres de familia era con que el menor iba a optar por la nefasta decisión de abandonar su casa a bordo de una bicicleta que todavía no domina bien. Al salir del inmueble, David dejó una carta en la que comunicó su decisión de irse para triunfar como influenciador en las redes sociales.

“Papá o mamá, quien lea esto. Me fui porque he querido (…) y ser un youtuber, pero veo que no lo voy a lograr. Estoy en la calle, no sé dónde. Estoy solo, he querido ser un (…), no bueno lo intento, pero lo intento. Adiós”, dice la carta que los padres enseñaron al Ojo de la Noche.

Fue así como en horas de la tarde del lunes, en pantaloneta, chancletas y una camiseta gris, el joven tomó su bicicleta y se lanzó a su suerte en las calles del barrio Floresta Sur, en la localidad de Kennedy.

“Él desde muy pequeño viene con ese video de ser youtuber, pero yo soy una que le dice: ‘papá, yo lo apoyo, pero más adelante’”, contó la mamá al mencionado medio de comunicación. Por lo pronto, lo único que tienen sus padres son las imágenes de una cámara de seguridad aledaña a la vivienda, en las cuales se puede apreciar al menor huyendo en su bicicleta.

“Vuelva a la casa. Papi, si me está viendo, yo lo quiero mucho”, clamó su mamá en el programa de televisión. De momento, los padres del menor piden que si ven a su hijo, lo dirijan a un lugar seguro e intenten comunicarse con ellos.

