Niña de seis años falleció asfixiada tras ingerir almuerzo escolar en Mosquera

Sus familiares y la comunidad denunciaron que la comida, en particular una porción de carne, no estaba apta para el consumo humano. Foto: Archivo

Michell Manuela Hernández Bermúdez, una menor de seis años, falleció en Mosquera (Cundinamarca) luego de asfixiarse con comida que le fue suministrada en una institución educativa del municipio.

Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la mañana del pasado miércoles 13 de septiembre, en la Institución Educativa Mayor de Mosquera, en el barrio Porvenir del Río, en donde se presentó el incidente mientras los estudiantes se encontraban en el horario del refrigerio escolar.

Lea también: Asesinan a conductor de plataformas en vía pública de Ciudad Bolívar.

“Me llamaron a las 11 de la mañana y me dijeron que mi niña se estaba ahogando. Llego al colegio y la encuentro tirada en donde la veo que está un poco morada, Intento hablarle pero ella no me responde. Cuando llego la ambulancia creo que ya mi niña estaba muerta”, manifestó la madre de la menor, a City Noticias.

En ese sentido, sus familiares y la comunidad denunciaron que la comida, en particular una porción de carne, no estaba apta para el consumo humano. Además, alegan que hubo demoras de hasta 40 minutos para que la menor fuera trasladada un centro médico de la zona.

Por su parte, la Alcaldía de Mosquera se pronunció al respecto lamentando los hechos y confirmando que investiga la muerte de la menor relacionada con una obstrucción en la vía aérea por alimento.

“Desde la administración municipal estamos atentos al acompañamiento de su familia y a la correspondiente indagación, que permita llegar a la causa final de este lamentable deceso. Nos unimos y extendemos nuestras más sinceras condolencias y oraciones a sus familiares y compañeros de todo corazón”, indicó la alcaldía de Mosquera, a través de un comunicado.

Por el momento, continúan las pesquisas por parte de las autoridades para determinar posibles responsabilidades en estos hechos. Se espera que en los próximos días se realice una ceremonia en homenaje a la menor.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.